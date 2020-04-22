Üniversite hastanelerine 14 bin 500 kadro

YÖK Başkanı Yekta Saraç, Twitter hesabından kadrolara ilişkin detayları şöyle açıkladı:

“Üniversite hastanelerimize 5 bin 814 hemşire, 1130 sağlık teknikeri, 295 röntgen teknisyeni, 247 laborant, 219 ebe, 129 fizyoterapist, 118 eczacı, 101 diyetisyen, 89 psikolog, 87 biyolog ve çeşitli unvanlarda 406 olmak üzere, 8 bin 635 sözleşmeli personel kadrosu ihdas edildi. Ayrıca 5 bin 865 çeşitli unvanlarda sürekli işçi kadrosunun ihdasıyla toplam 14 bin 500 personel salgın sürecinde üniversite hastanelerimizin gücüne güç katacaktır.”

Saraç, açıklamasında ayrıca üniversite hastanelerinin hem bilimin hem hizmet sunumunun buluştuğu yükseköğretim sisteminin en önemli bileşenlerinden olduğunu kaydetti.