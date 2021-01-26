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    HaberlerEğitim Haberleri Üniversite Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Universite Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
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    26.01.2021 - 02:59 |

    Üniversite Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Universite Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Üniversite Latince kökenli bir sözcüktür. Fransızcada ''universite'', İngilizcede ise ''university'' şeklinde yazılır. Yüksek öğretim kelimesi ile eş anlamlı olan üniversite, fikir alışverişinde bulunmak için bir araya gelmiş topluluk anlamına gelir. Günümüzde ise lisans eğitimi veren kurum anlamında kullanılır. TDK'ya göre üniversite nasıl yazılır ve cümle içinde nasıl kullanılır? Örnek cümleler ile karşılaştırma yaparak ayrıntılı olarak derledik.

    Üniversite Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Universite Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Üniversiteler devlet ve vakıf üniversitesi olarak ikiye ayrılır. Bu sözcükler birleşik kelime olmadığı için bitişik değil ayrı yazılmaları gerekir. Örneğin: ''Devletüniversitesi'' - (Yanlış.) Devlet Üniversitesi - (Doğru )

    TDK'ya Göre Üniversite Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Universite - Yanlış

    Kelime İngilizcede ''University'' şeklinde yazılır. Türkçede ise ''y'' harfi yerine ''e'', U'' harfi yerine ''Ü'' harfi getirilir.

    TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Üniversite

    Üniversite ile İlgili Örnek Cümleler

    1- Ali, üniversitenin üçüncü yılında staj yapmaya başladı. (Doğru)
    2- Sibel universitede, fotoğrafçılık bölümünde okuyor. (Yanlış)

    Not: Üniversite isimleri yazılırken her iki kelimenin de ilk harfi büyük yazılır.

    İstanbul Üniversitesi - Doğru
    İstanbul üniversitesi - Yanlış

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