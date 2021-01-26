Üniversite Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Universite Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Üniversiteler devlet ve vakıf üniversitesi olarak ikiye ayrılır. Bu sözcükler birleşik kelime olmadığı için bitişik değil ayrı yazılmaları gerekir. Örneğin: ''Devletüniversitesi'' - (Yanlış.) Devlet Üniversitesi - (Doğru )



TDK'ya Göre Üniversite Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



Universite - Yanlış



Kelime İngilizcede ''University'' şeklinde yazılır. Türkçede ise ''y'' harfi yerine ''e'', U'' harfi yerine ''Ü'' harfi getirilir.



TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Üniversite



Üniversite ile İlgili Örnek Cümleler



1- Ali, üniversitenin üçüncü yılında staj yapmaya başladı. (Doğru)

2- Sibel universitede, fotoğrafçılık bölümünde okuyor. (Yanlış)



Not: Üniversite isimleri yazılırken her iki kelimenin de ilk harfi büyük yazılır.



İstanbul Üniversitesi - Doğru

İstanbul üniversitesi - Yanlış