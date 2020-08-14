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    HaberlerEğitim Haberleri Üniversite tercihlerinde son gün
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    14.08.2020 - 07:00 |

    Üniversite tercihlerinde son gün

    Üniversite hayali kuran yaklaşık 2.3 milyon aday için tercih dönemi bugün saat 23.59’da sona eriyor.

    Üniversite tercihlerinde son gün

    Birçok aday 24 tercih hakkı üzerinden listelerini oluşturdu, son kontrollerini yaptı. Ancak tercihlerinde kararsız kalıp, hazırladığı listede düzenleme yapmaya devam edenler de var. Uzmanlar, adayların başarı sıralarına göre, özel şartlara bakarak, en çok istedikleri bölümleri üst sıralarda yazarak ve kodlarını doğru yazdıklarından emin olarak artık tercih listelerini oluşturmalarını öneriyorlar.

    Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) 150 ve üzeri puan alanlar Tablo 3’te yer alan ön lisans programları ile özel yetenek programlarını; Tablo 4’teki programları ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi’nde ilgili puan türünde 170 ve üzeri puan alanlar tercih edebiliyor. Tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül’de; elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül’de yapılacak. Kayıtlar tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme olacak. Herhangi bir programa yerleşenler, ek yerleştirmeden yararlanamayacak. 

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