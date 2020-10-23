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23.10.2020 - 07:00 |

Üniversiteler alternatif eğitim modeli arayışında

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ), yeni akademik yılda Blended Learning (Harmanlanmış Eğitim) modelini devreye aldı. Bu modelle, öğrenciler derslere hem fiziksel hem de üniversitenin kurumsal uzaktan eğitim çözümü CATS üzerinden online olarak eş zamanlı katılabiliyor. Bu kapsamda İKÜ, 16 dersliği canlı yayın için kullanıma açtı. CATS ile entegre olan hibrit-karma eğitimde, sınıfların dijital donanımları da artırıldı.

Üniversiteler alternatif eğitim modeli arayışında

 

İKÜ Yazılım Geliştirme ve İnovasyon Müdürü Ahmet Gökhan Uluçay, eğitim modeliyle ilgili şu bilgileri verdi: “Sanal sınıf sistemini kontrolümüz altında sisteme entegre ettik. Şeffaf değerlendirme imkânı sunan rubric entegrasyonu, ders içi sosyal etkileşimi sağlayan chat, mesaj panelimiz ve öğrenci-akademisyen profili sayfalarımızla mobil entegrasyonu üst seviyeye çıkardık. Akademisyenlerimizle yürüttüğümüz çalışmalarla 90 interaktif uygulama ile ders içeriklerini interaktif ve raporlanabilir duruma getirdik. Sınıf içi donanımların sağlanması, bağlantı altyapımız ve uzaktan öğretim çözümlerimizle uçtan uca dijital bir kültür inşa ediyoruz.”

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