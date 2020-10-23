Üniversiteler alternatif eğitim modeli arayışında

İKÜ Yazılım Geliştirme ve İnovasyon Müdürü Ahmet Gökhan Uluçay, eğitim modeliyle ilgili şu bilgileri verdi: “Sanal sınıf sistemini kontrolümüz altında sisteme entegre ettik. Şeffaf değerlendirme imkânı sunan rubric entegrasyonu, ders içi sosyal etkileşimi sağlayan chat, mesaj panelimiz ve öğrenci-akademisyen profili sayfalarımızla mobil entegrasyonu üst seviyeye çıkardık. Akademisyenlerimizle yürüttüğümüz çalışmalarla 90 interaktif uygulama ile ders içeriklerini interaktif ve raporlanabilir duruma getirdik. Sınıf içi donanımların sağlanması, bağlantı altyapımız ve uzaktan öğretim çözümlerimizle uçtan uca dijital bir kültür inşa ediyoruz.”