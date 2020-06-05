Üniversitelerde derslerin yüzde 40’ı, online verilebilecek

Saraç, yaptığı açıklamada mevzuata göre üniversitelerin, örgün programlarında yer alan derslerin yüzde 30’una kadarını uzaktan öğretim yoluyla verebildiğine dikkat çekti. Bu orana yaklaşan üniversitenin bulunmadığını dile getiren Saraç, “Ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki örgün programlarda uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek ders oranı yüzde 40’a yükseltildi. Böylelikle dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan karma öğretim modeline diledikleri takdirde üniversitelerimiz de geçebilecek. Örgün öğretimdeki her bir programın derslerinin asgari yüzde 10’unun uzaktan öğretimle verilmesinin güçlü şekilde tavsiye ve teşvik edilmesine de karar verildi. Örgün öğretimde uzaktan öğretimle verilecek bu derslerin her bir dönem bazında olması veya bütün programa yayılması ile eş zamanlı verilip verilmemesi hususlarına üniversiteler karar verecek” diye konuştu.

Ek kadro tahsisi

Saraç, dijital imkânlar ve uzaktan öğretimle verilecek derslere 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz döneminde daha fazla yer verilmesini istediklerini vurgulayarak, “Bu önerimiz devlet veya vakıf bütün üniversitelerimiz için geçerlidir. Senato kararı alan ve uygulayan devlet üniversitelerine, uzaktan eğitim merkezlerinde görevlendirilmek üzere ek kadro tahsisi de yapılacak, ayrıca bu uygulamaya geçen üniversiteler için ek araştırma görevlileri de tahsis edilecek” dedi. Saraç, şunları kaydetti:

“Uzaktan eğitim merkezi veya birimi bulunmayan devlet üniversitemiz kalmadı. Önümüzdeki dönemde uzaktan öğretim uygulamalarının standartlarını yeniden belirleme ve izleme sistemi kurulacaktır. Yüksek-öğretim kurumlarımızdaki uzaktan öğretim altyapısının güçlendirilmesini sağlamaya yönelik olarak TÜBİTAK ile yaptığımız ortak çalışmalar hızla devam etmekte olup, bu konulardaki somut gelişmeler önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır.” -ANKARA Milliyet