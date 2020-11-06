Üniversitelerin performansı açıklandı

2017’de “İhtisaslaşma ve Misyon Farklılaşması Projesi” kapsamında belirlenen üniversiteler, araştırma kapasitesi, araştırma kalitesi ile etkileşim ve iş birliği başlıkları altında 32 gösterge kapsamında değerlendirildi.

Ek bütçe tahsis edildi

TÜBİTAK işbirliğiyle yapılan Araştırma Üniversiteleri Performans İzleme Endeksi çalışmaları sonucunda sıralamada ilk 5’te yer alan üniversitelere Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından ek bütçe tahsisi yapıldı.

Aynı dönemin performans değerlendirme sonuçlarına bakıldığında, İstanbul Teknik, Ankara, Ege, Bursa Uludağ ve Çukurova üniversitelerinin önceki yıla göre sıralamada yükseldiği görüldü. Sıralamada yükseliş kaydeden bu 5 üniversiteden, Ege, Bursa Uludağ ve Çukurova üniversitelerinin aday araştırma üniversitesi olması dikkat çekti.

Bu kapsamda araştırma ve aday araştırma üniversitelerinin performansları dikkate alınarak yapılacak “etiket değişikliği”, 2020 performans değerlendirmesinin de tamamlanmasından sonra 2021’de gerçekleştirilecek. Yapılacak değerlendirmeler neticesinde araştırma ve aday araştırma üniversiteleri arasında karşılıklı geçiş durumları söz konusu olabilecek.

‘Rekabet yaratıyor’

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, çalışmaya ilişkin Twitter’dan yaptığı açıklamada “Yükseköğretimde kalitenin şeffaf ve rekabetçi süreçlerde gelişeceğini düşünüyoruz. Bu bağlamda bütün verilerin analitik bir tarzda kamuoyu ile paylaşılması üniversitelerimizin akademik çıktılara dayalı rekabet ortamında birbirleriyle yarışmaları sonucunu doğuracaktır” ifadelerini kullandı.