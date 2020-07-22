Ünlü Değişimi Nedir, Nasıl Olur? Örnek Sorular Üzerinden Konu Anlatımı

Ünsüz yumuşaması ya da benzeşmesi gibi dil bilgisi kuralları arasında ünlü düşmesi gelmektedir. Özellikle kelimelerin cümle içerisinde doğru şekilde kullanılması ve telaffuz edilebilmesi açısından oldukça önemlidir. Diğer yandan öğrencilerin eğitimi aşamasında ve gündelik yaşamda sıkça öne çıkıyor.

Ünlü Değişimi Nedir, Nasıl Olur?

Genel olarak Türkçede kelimeler ek aldığı zaman köklerinde herhangi bir değişiklik yaşanmaz. Ancak bu durum bazı sözcükler için geçersizdir. Bu sözcükler ek aldığı zaman kökleri de değişmekte ve farklı şekilde yazılıp okunmaktadır. Bu durum daha çok yönelme eki alan kelimeler üzerinde yaşanmaktadır.

Ünlü değişimi bir cümle kurulduğu zaman cümlenin daha akıcı ve etkin hale gelmesine olanak verir. Aynı zamanda herhangi bir edebi eser okunduğunda veya yazılı kaynak ele alındığında, hızlı şekilde cümleye anlama olanağı tanır. Bu sebepten dolayı sağladığı kolaylık ile beraber, birçok farklı kelime ünlü değişimine uğrar. Bu değişim Türkçede daha doğru ve düzgün bir telaffuz üzerinden cümlelerin anlaşılmasına olanak verir.

Ünlü Değişimi Örnek Sorular Üzerinden Konu Anlatımı

Farklı amaçlar doğrultusunda oldukça fazla sayıda ünlü değişimine uğrayan kelimeler bulunmaktadır. Türkçede çok sık rastlanan ses olayları arasında yer alan ünlü değişimi, örnekler üzerinden ele alınmak suretiyle daha etkin şekilde anlatılabilir. Zaten genel olarak belli başlı bazı kök kelimeler üzerinden ünlü değişimi yaşanmaktadır.

Ben-e = Bana

Sen-e = Sana

Bu şekilde yönelme ekleri olarak bilinen ‘e’ ya da ‘a’ üzerinden yaşanan durum ünlü değişimi olarak bilinmektedir. Bu doğrultuda kelimenin kökü değişmekte ve hem yazılış hem de okunuş noktasında değişkenlik göstermektedir.

‘’Bunu sene göstermek istedim.’’ (Yanlış)

‘’Bunu sana göstermek istedim’’ (Doğru)

Bu şekilde görüldüğü üzere, ‘sen’ kelimesi üzerinden kök değişimi yaşanmakta ve gelen ek ile beraber farklı bir okunuş ve yazılış ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda ayrıca ‘ben’ üzerinden de ele alınarak bunu örneklemek mümkün.

‘’Bene her şeyi anlatabilirsin.’’ (Yanlış)

‘’Bana her şeyi anlatabilirsin.’’ (Doğru)

Görüldüğü üzere kök ile beraber gelen yönelme eki üzerinden sözcük tamamen değişmektedir. Özellikle kişi zamirleri kapsamında ele alınan bu unsur, Türkçe cümlelerin daha etkili ve düzgün anlaşılmasına olanak tanımaktadır. Daha çok ismin e-hali ya da ismin a-hali şeklinde yönelme durumu eki getirildiği zaman yaşanan değişkenlik olarak dile getirmek mümkün. Böylece kelimenin kökünde yer alan ‘e’ hali, tamamen değişecek ‘a’ halini alır ve okunuşu ile yazış bakımında farklılık ortaya çıkarır. Ünlü değişimi için siz de farklı cümleler üzerinden örnekler hazırlayabilir ve konuyu çok daha iyi anlayabilirsiniz.