ÃœnsÃ¼z dÃ¼ÅŸmesi dil bilgisi aÃ§Ä±sÄ±ndan TÃ¼rkÃ§e konusunda bÃ¼yÃ¼k bir Ã¶neme sahiptir. Ã–zellikle anlatÄ±lmak istenen duygu ve etkiyi daha gÃ¼Ã§lÃ¼ biÃ§imde ortaya Ã§Ä±karabilmek iÃ§in, bir kelime iÃ§erisindeki Ã¼nlÃ¼ harf dÃ¼ÅŸer. Bu sayede Ã¼nsÃ¼z dÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸir.Â

Â ÃœnsÃ¼z DÃ¼ÅŸmesi Nedir?Â

Â Ã‡eÅŸitli etkilerle ya da nedenlerden dolayÄ± birleÅŸme yaÅŸanÄ±rken, kelime iÃ§erisindeki Ã¼nsÃ¼z bir harfin dÄ±ÅŸarÄ±da kalmasÄ± Ã¼nsÃ¼z dÃ¼ÅŸmesi olarak bilinmektedir. Bu doÄŸrultuda anlam deÄŸiÅŸmez ancak anlatÄ±lmak istenen etki daha vurgulu ÅŸekilde Ã¶ne Ã§Ä±karÄ±lÄ±r. Bu sebepten dolayÄ± dil bilgisi konusunda Ã¼nsÃ¼z dÃ¼ÅŸmesi oldukÃ§a Ã¶nemlidir. Bu doÄŸrultuda belli bir harf ÃœnsÃ¼z dÃ¼ÅŸmesi kapsamÄ±nda dÃ¼ÅŸer. O da , â€˜kâ€™ harfidir. â€˜Kâ€™ harfinin dÃ¼ÅŸmesi ile beraber, â€˜cÄ±k-cekâ€™ gibi kÃ¼Ã§Ã¼ltme ve sevgi ekleri getirilmek suretiyle anlam daha vurgulu ÅŸekilde Ã¶n plana Ã§Ä±karÄ±lÄ±r.Â

Â Ã–rnek Kelimeler ve CÃ¼mleler ile ÃœnsÃ¼z DÃ¼ÅŸmesi Konu AnlatÄ±mÄ±

Â Â Ã–zellikle Ã¶ÄŸrenciler sÃ¶z konusu olduÄŸunda Ã¼nsÃ¼z dÃ¼ÅŸmesi dil bilgisi aÃ§Ä±sÄ±ndan mutlaka bilinmesi gereken konular arasÄ±nda yer almaktadÄ±r. Bu doÄŸrultuda verilecek Ã¶rnekler ile beraber hem kelime hem de cÃ¼mle Ã¼zerinde Ã¼nsÃ¼z dÃ¼ÅŸmesi daha iyi anlaÅŸÄ±labilir.Â

Â Genel olarak Ã¼nsÃ¼z dÃ¼ÅŸmesi iÃ§in bir kelime iÃ§erisinden, â€˜kâ€™ harfi dÃ¼ÅŸer. Bu doÄŸrultuda, â€˜cÄ±k ve cekâ€™ ekleri getirilerek sevgi ve kÃ¼Ã§Ã¼ltme anlamlarÄ± yakalanÄ±r. Kelime bazÄ±nda bunlara bir Ã¶rnek vermek gerekirse;

Â Â YumuÅŸak-cÄ±k> YumuÅŸacÄ±k

Â SÄ±cak-cÄ±k > SÄ±cacÄ±k

Â Minik-cik > minicik

Â Ufak-cÄ±k >ufacÄ±k

Â BÃ¼yÃ¼k-cek > BÃ¼yÃ¼cek

Â Yaprak-Ã§Ä±k >YapracÄ±kÂ

Â Bu ÅŸekilde daha birÃ§ok farklÄ± Ã¶rnek vermek mÃ¼mkÃ¼n. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bazÄ± hususlar mevcuttur. Ã–rneÄŸin her ne kadar Ã¼nsÃ¼z dÃ¼ÅŸmesi aÃ§Ä±sÄ±ndan yukarÄ±daki kurala uymasa bile, bazÄ± harfler Ã¼zerinden de yine Ã¼nsÃ¼z dÃ¼ÅŸmesi yaÅŸanabilmektedir. Bu doÄŸrultuda, â€˜l ve msaâ€™ ekleri Ã¼nsÃ¼z dÃ¼ÅŸmesine sebep olabilmektedir. BunlarÄ± bir Ã¶rnek vermek gerekirse;Â

Â YÃ¼ksek-l > YÃ¼ksel

Â KÃ¼Ã§Ã¼k-l > KÃ¼Ã§Ã¼l

Â KÃ¼Ã§Ã¼k-mse > KÃ¼Ã§Ã¼msemekÂ

Â Bu ÅŸekilde daha birÃ§ok farklÄ± Ã¶rnek ile beraber anlatÄ±labilir. AynÄ± zamanda bir uyarÄ± da birleÅŸik kelimeler iÃ§in Ã¶ne Ã§Ä±kar. BazÄ± birleÅŸik kelimelerde yine Ã¼nlÃ¼ dÃ¼ÅŸmesi yaÅŸanÄ±r.

Â Rast gelmek > Rasgelmek

Â Ast teÄŸmen > AsteÄŸmenÂ

Â Bu kurallar doÄŸrultusunda dil bilgisi aÃ§Ä±sÄ±ndan TÃ¼rkÃ§e iÃ§erisinde Ã¼nsÃ¼z dÃ¼ÅŸmesi bÃ¼yÃ¼k bir Ã¶neme sahiptir. BÃ¶ylece farklÄ± anlamlar daha vurgulu ÅŸekilde ele alÄ±nÄ±r ve aynÄ± zamanda farklÄ± oluÅŸumlar gerÃ§ekleÅŸir. TÃ¼rkÃ§e iÃ§erisinde birÃ§ok farklÄ± kelime ve cÃ¼mle Ã¼zerinden kullanÄ±lmaktadÄ±r.