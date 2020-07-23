Ünsüz Türemesi Nedir? Cümle Örnekleri İle Ünsüz Türemesi Konu Anlatımı

Türkçede kelimeler oluştururken bazılarında iki tane sesli harf bir araya getirilir. Buna bir örnek vermek gerekirse, ‘hissetmek’ sözcüğünü kullanmak mümkün. Bu doğrultuda cümle daha etkili şekilde kurulmakta ve kelime anlaşılır hale gelmektedir. Ancak tabii bunun belli bir nedeni ve kuralı bulunmaktadır. Bu neden doğrultusunda yapılan işlem ile beraber bazı kelimelerde 2 tane ünsüz harf bir araya gelir.



Ünsüz Türemesi Nedir?



Aslında Türkçede kökte kelime içerisinde iki tane ünsüz harf bir araya gelmez. Bu durum Türkçe kelimelerdeki dilbilgisi kuruluna bağlı olarak gerçekleşir. Ancak Türkçe içerisinde çok fazla Arapça kelime bulunmaktadır ve bu kelimeler içerisinde iki tane ünsüz harf yan yana gelir. Ele alınan bu kelimeler ise ünsüz türemesi olarak bilinmektedir. Bu doğrultuda ünlü ile başlayan kelimeler üzerinden ek ya da yardımcı fiil getirilmek suretiyle asıllarda bulunan ikinci sessiz ortaya çıkmaktadır. Böyle zamanlarda meydana gelen kelimeler ünsüz türemesi ile elde edilmiş sözcükler olarak öne çıkar.



Ünsüz Türemesi Cümle Örnekleri



Ünsüz türemesi iki tane sessiz harfin bir araya gelmesi ile beraber hazırlanmış sözcüklerdir. Daha çok genel olarak bir kelimenin ortasında, yani iç kısmında yer alır. Daha çok Arapça kelimeler üzerinden gerçekleşen bir yapılır. Zira kökeni Türkçe olan kelimelerde iki tane sessiz harf bir araya gelmez. Bu kelimeler üzerinden örnek vererek daha etkili şekilde anlamak mümkün.



Hisetmek (yanlış)

Hissetmek (doğru)



Zanetmek (yanlış)

Zannetmek (doğru)



Redetmek (yanlış)

Reddetmek (doğru)



Bu şekilde daha birçok farklı örnek vermek mümkün. Bunlar içerisinde, ‘şıkkı, halletmek, affetmek’ gibi örnekler yer alıyor. Böylece farklı kelimeler içerisinde iki tane sessiz harf bir araya gelmekte ve kelimenin Arapça haliyle kullanılır noktaya ulaşmasına imkan vermektedir.



Ünsüz Türemesi Konu Anlatımı



Ünsüz türemesi dil bilgisi açısından Türkçe konusunda büyük öneme sahiptir. Özellikle gündelik yaşamda kullanılan bazı kelimeler içerisinde iki tane sessiz harf bir araya gelir. Bunlara ek gelmek ile beraber aynı zamanda fiil şekilde de yer alabilmektedir. Aslına bakılırsa iki tane kelimenin bir araya gelmesiyle oluşmuş biçimde görüntü sağlar.



af-etmek = Affetmek,

Zan- etmek = Zannetmek,

Hal-etmek = Halletmek



Bu şekilde farklı bir anlam oluşturmakta ve gündelik yaşamın içerisinde kullanılmaktadır.