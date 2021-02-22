Ünsüz Yumuşaması Nedir? Örnek Cümleler İle Ünsüz Yumuşaması Nasıl Olur?
Türkçede, bir kelimenin ek alması sonucu harflerde meydana gelen değişime ses olayı denir. Ünsüz yumuşaması da bu ses olaylarından biridir. Bir kelimede ünsüz yumuşaması olabilmesi için o kelimenin p, t, ç ya da k harfiyle bitmesi gerekir. Örneğin: Etap - Etabı. Ünsüz yumuşaması nedir? Sizin için örnek cümleler ile birlikte detaylı bir şekilde derledik.
P, k, ç ve t harfiyle biten bazı kelimeler ek almasına rağmen son harfleri değişmez. Buna ünsüz yumuşamasına aykırılık adı verilir. Örneğin: Merağımı dindiremedim. (Yanlış) - Merakımı dindirdim. (Doğru) Normalde, k harfinin ''ğ'' olması gerekirken ünsüz yumuşamasına aykırılık nedeniyle harf değişmez.
Ünsüz Yumuşaması Nedir?
Kelimenin sonundaki sert ünsüz harfin, aldığı ekle birlikte değişmesine ünsüz yumuşaması denir. Türkçede 8 tane sert ünsüz harf vardır. Bunlardan s, ş, h ve f harflerinde herhangi bir değişim olmaz. Diğer harfler ise şu şekilde yumuşar.
K - G
P - B
Ç - C
T - D
Örnek Cümleler ile Ünsüz Yumuşaması Nasıl Olur?
1- İlk defa geliyorum ama bu sokağı daha önce görmüş gibiyim.
Sokak - (ı) - Sokağı
2- Yanağımdaki sivilceler haftalar sonra geçti.
Yanakımdaki - Yanlış
Yanağımdaki - Doğru
3- Kitap için çizdiğim kapağı herkes çok beğendi.
Kapak - (ı) - Kapağı
4- Onların yakaladığı ahengi kolay kolay kimse yakalayamaz.
Ahenk - (i) - Ahengi
5- Bu saçmalığa ne zaman son vereceksin?
Saçmalık (a) - Saçmalığa
Not: -1- de - da ya da -den - dan gibi ismin hal eklerini alan kelimelerde ünsüz yumuşaması olmaz.
Sokaktan geçen adam - Doğru
Sokakdan geçen adam - Yanlış
Not: -2- Özel isimlerde ünsüz yumuşaması olmaz.
Son günlerde Aytaç'ı gören oldu mu?
Aytac'ı - Yanlış
Aytaç'ı - Doğru