Ünsüz Yumuşaması Nedir? Örnek Cümleler İle Ünsüz Yumuşaması Nasıl Olur?

P, k, ç ve t harfiyle biten bazı kelimeler ek almasına rağmen son harfleri değişmez. Buna ünsüz yumuşamasına aykırılık adı verilir. Örneğin: Merağımı dindiremedim. (Yanlış) - Merakımı dindirdim. (Doğru) Normalde, k harfinin ''ğ'' olması gerekirken ünsüz yumuşamasına aykırılık nedeniyle harf değişmez.



Ünsüz Yumuşaması Nedir?



Kelimenin sonundaki sert ünsüz harfin, aldığı ekle birlikte değişmesine ünsüz yumuşaması denir. Türkçede 8 tane sert ünsüz harf vardır. Bunlardan s, ş, h ve f harflerinde herhangi bir değişim olmaz. Diğer harfler ise şu şekilde yumuşar.



K - G

P - B

Ç - C

T - D



Örnek Cümleler ile Ünsüz Yumuşaması Nasıl Olur?



1- İlk defa geliyorum ama bu sokağı daha önce görmüş gibiyim.



Sokak - (ı) - Sokağı



2- Yanağımdaki sivilceler haftalar sonra geçti.



Yanakımdaki - Yanlış

Yanağımdaki - Doğru



3- Kitap için çizdiğim kapağı herkes çok beğendi.



Kapak - (ı) - Kapağı



4- Onların yakaladığı ahengi kolay kolay kimse yakalayamaz.



Ahenk - (i) - Ahengi



5- Bu saçmalığa ne zaman son vereceksin?



Saçmalık (a) - Saçmalığa



Not: -1- de - da ya da -den - dan gibi ismin hal eklerini alan kelimelerde ünsüz yumuşaması olmaz.



Sokaktan geçen adam - Doğru

Sokakdan geçen adam - Yanlış



Not: -2- Özel isimlerde ünsüz yumuşaması olmaz.



Son günlerde Aytaç'ı gören oldu mu?



Aytac'ı - Yanlış

Aytaç'ı - Doğru