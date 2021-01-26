Ünvan Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Unvan Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Unvan kelimesi hem resmi belgeler de hem de özel belgelerde sık sık karşılaştığımız bir kelimedir. Fakat birçok kişi tarafından yazım hatası yapılan bir kelime olarak da karşımıza çıkıyor. Bu yüzden unvan kelimesinin yazımı hakkında detaylı bir araştırma yapmak ve gerekli bilgiye ulaşmak gerekiyor. Aksi durumlarda metin belgelerinde istenmeyen sonuçlarla karşılaşılması söz konusu olabilir.



Unvan Nasıl Yazılır?



Unvan kelimesinin Doğru yazım şekli unvan şeklindedir. Ünvan şeklindeki yazımı hatalı yazım olarak kabul ediliyor.



TDK'ya Göre Unvan Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



TDK'ya göre unvan kelimesinin doğru yazımı unvan olarak vurgulanıyor. Ünvan şeklinde yazılması yanlış yazım olarak değerlendiriliyor.



Sahip olduğu unvan ile övünüyor.