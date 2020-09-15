Uşak Haritası: Uşak İlçeleri Nelerdir? Uşak İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

2020 verilerine göre toplam nüfusu 370.509 olan Uşak ili, İç Anadolu ve Ege Bölgesi arasında bir geçiş sahiptir. 1.309 metre karelik alana sahip olan bu ilin, Merkez ilçe ile birlikte toplam 6 tane ilçesi bulunmaktadır. Ayrıca nüfusun %77.88 şehirlerde %22.12’i ise kırsal alanlarda yaşamaktadır.



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Kaynak: cografyaharita.com



Uşak İlinin Kaç İlçesi Vardır?



Nüfusu 370.509 olan Uşak ilinin, TÜİK verilerine göre merkez ilçe il beraber toplamda 6 ilçesi bulunmaktadır. Uşak ilinin TÜİK verilerine göre resmileşmiş ilçeleri şunlardır;

Banaz

Eşme

Karahallı

Sivaslı

Ulubey

Uşak İlinin Nüfusu Ne Kadar?



TÜİK verilerine göre Uşak İlinin 2020 yılına ait toplam nüfusunun 370.509 olduğu açıklanmıştır. Ayrıca açıklanan verilere göre 184.529 erkek ve 185.980 kadından oluşmaktadır. Uşak ilinin yıllara göre nüfus verileri ise şöyledir.

2019 TÜİK verilerine göre Uşak ilinin nüfusu; 367.514

2018 TÜİK verilerine göre Uşak ilinin nüfusu; 365.510

2017 TÜİK verilerine göre Uşak ilinin nüfusu; 364.591

2016 TÜİK verilerine göre Uşak ilinin nüfusu; 358.732

2015 TÜİK verilerine göre Uşak İlinin nüfusu; 353.048

2014 TÜİK verilerine göre Uşak ilinin nüfusu; 349.459



Uşak İlinin İlçeleri Nelerdir?



Uşak ilinin merkez ilçe ile birlikte 6 tane ilçesi vardır. Bu ilçeler, ilçelerin kuruluş yılları ve merkeze olan uzaklıkları şöyledir;

Banaz ilçesi, 1953 yılında kurulmuş ve merkeze olan uzaklığı 33 km'dir.

Eşme ilçesi, Cumhuriyet döneminden önce kurulmuş olmakla birlikte merkeze uzaklığı 62 km'dir.

Karahallı ilçesi, 1953 yılında kurulmuş ve merkeze olan uzaklığı 62 km'dir.

Sivaslı ilçesi, 1953 yılında kurulmuş ve merkeze olan uzaklığı 35 km'dir.

Ulubey ilçesi, 1953 yılında kurulmuş ve merkeze olan uzaklığı 30 km'dir.