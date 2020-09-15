Uşak Haritası: Uşak İlçeleri Nelerdir? Uşak İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?
Türkiye’nin İç Anadolu ve Ege bölgesi arasında bir geçiş bölümü tepki eden Uşak, 29 derece 25 dakika Doğu Boylamı ile 38 derece 40 dakika Kuzey enlemi arasında yer almaktadır. Yüzölçümü 5.556 olan Uşak ili, 906 metrelik bir rakıma sahiptir. TÜİK verilerine göre, Uşak ilinin merkez ilçesi ile birlikte toplam 6 ilçesi, 11 belediyesi ve bu belediyelerde 72 mahalle ve 245 tane köyü vardır. İşte, Uşak iline ait tüm veriler.
2020 verilerine göre toplam nüfusu 370.509 olan Uşak ili, İç Anadolu ve Ege Bölgesi arasında bir geçiş sahiptir. 1.309 metre karelik alana sahip olan bu ilin, Merkez ilçe ile birlikte toplam 6 tane ilçesi bulunmaktadır. Ayrıca nüfusun %77.88 şehirlerde %22.12’i ise kırsal alanlarda yaşamaktadır.
(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)
Kaynak: cografyaharita.com
Uşak İlinin Kaç İlçesi Vardır?
Nüfusu 370.509 olan Uşak ilinin, TÜİK verilerine göre merkez ilçe il beraber toplamda 6 ilçesi bulunmaktadır. Uşak ilinin TÜİK verilerine göre resmileşmiş ilçeleri şunlardır;
Banaz
Eşme
Karahallı
Sivaslı
Ulubey
Uşak İlinin Nüfusu Ne Kadar?
TÜİK verilerine göre Uşak İlinin 2020 yılına ait toplam nüfusunun 370.509 olduğu açıklanmıştır. Ayrıca açıklanan verilere göre 184.529 erkek ve 185.980 kadından oluşmaktadır. Uşak ilinin yıllara göre nüfus verileri ise şöyledir.
2019 TÜİK verilerine göre Uşak ilinin nüfusu; 367.514
2018 TÜİK verilerine göre Uşak ilinin nüfusu; 365.510
2017 TÜİK verilerine göre Uşak ilinin nüfusu; 364.591
2016 TÜİK verilerine göre Uşak ilinin nüfusu; 358.732
2015 TÜİK verilerine göre Uşak İlinin nüfusu; 353.048
2014 TÜİK verilerine göre Uşak ilinin nüfusu; 349.459
Uşak İlinin İlçeleri Nelerdir?
Uşak ilinin merkez ilçe ile birlikte 6 tane ilçesi vardır. Bu ilçeler, ilçelerin kuruluş yılları ve merkeze olan uzaklıkları şöyledir;
Banaz ilçesi, 1953 yılında kurulmuş ve merkeze olan uzaklığı 33 km'dir.
Eşme ilçesi, Cumhuriyet döneminden önce kurulmuş olmakla birlikte merkeze uzaklığı 62 km'dir.
Karahallı ilçesi, 1953 yılında kurulmuş ve merkeze olan uzaklığı 62 km'dir.
Sivaslı ilçesi, 1953 yılında kurulmuş ve merkeze olan uzaklığı 35 km'dir.
Ulubey ilçesi, 1953 yılında kurulmuş ve merkeze olan uzaklığı 30 km'dir.