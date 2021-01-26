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    26.01.2021 - 06:36 |

    Üst Üste Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Üstüste Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Türkçede okunuşuna göre daha farklı şekilde yazılması gereken bazı birleşik kelimeler bulunmaktadır. Bu tür kelimeler insanların kafalarında soru işareti bırakmakta ve kelimelerim doğru yazımını öğrenmeye itmektedir. Bu tür birleşik kelimelerden birisi de üst üste kelimesidir. Üst üste kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre en doğru şekilde yazımını öğrenmek için detayları ile derledik.

    Üst Üste Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Üstüste Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Özellikle sözel anlamda bilgisi zayıf olan kişiler arasında üst üste nasıl yazılır soruları sıkça dile getirilmektedir. Türk Dil Kurumuna göre üst üste kelimesinin en doğru şekilde yazımı ‘’üst üste’’ şeklinde geçiyor. Bu kelimenin genel olarak örnek yazım hatası ise üstüste şeklindedir.

    Üst Üste Nasıl Yazılır?

    Çoğu harfin birbiri ile aynı olması ve iki kelimenin birleşiminden oluşması gibi nedenlerle yazımı karıştırılan kelimelerden birisi de üst üste kelimesidir. Bazı kişiler tarafından üstüste tarzında birleşik yazılan kelimenin doğru yazım şekli üst üste yani ayrı şekilde yazmaktır.

    TDK’ya Üstüste Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Türk Dil Kurumunun resmi internet sitesine bakıldığında üstüste kelimesinin en doğru yazım şekli ‘’üst üste’’ şeklinde geçiyor. Kelimenin cümle içinde örnek yazım şekli ise şöyledir;

    ‘’Bu aralar her şey üst üste geliyor.’’

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