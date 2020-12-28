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    28.12.2020 - 16:11 |

    Usta Zıt Anlamlısı Nedir? Ustanın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Bir işte uzun yıllar boyunca çalışmış, tamir, tadilat ve yapım işlerinde deneyimli kişilere usta denir. Usta, iş bilir ve yetkinlik sahibi kişilere verilen bir unvandır. Üstat, benna ve uzman kelimeleriyle eş anlamlı olan bu sözcük dilimize Farsçadan geçmiştir. Usta zıt anlamlısı nedir örnek cümleler ile birlikte derledik.

    Usta Zıt Anlamlısı Nedir? Ustanın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Ustalık belgesi alabilmek için önce çırak sonra kalfa olmak gerekir. Bir iş yerindeki tüm personellerden ve diğer ustalardan sorumlu olan kişilere ise ustabaşı adı verilir.

    Ustanın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    1- Acemi:

    Bir işte yeteri kadar deneyim kazanmamış olan kişilere acemi denir.

    Örnek Cümleler:

    1.A.- Acemiliği üstümden atmak için biraz daha zamana ihtiyacı var.
    1.B.- Bu işte acemi olduğu her halinden belli.

    2- Amatör:

    Acemi ile yakın anlamlı olan amatör sözcüğü de usta kelimesinin zıt anlamlısıdır.

    1.A.- Senaryosunda birçok çelişki bulunduran bu film amatörce çekilmiş.
    1.B.- Artık amatör gibi davranmayı kesip daha fazla sorumluluk almalısın.

    Usta kelimesi ile zıt anlamlı olan diğer sözcükler: Çömez ve Çaylak.

     

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