Üstat Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Üstad Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Üstat kelimesi bir işte ustalaşmış aynı işi yapan kişiler arasında birbirlerine hitap ediliş şekli olarak söylenilen bir kelimedir. Sözlü kullanımda genellikle üstad olarak kullanılmasından dolayı yazım yanlışına neden olan bir kelimedir.



Üstat Nasıl Yazılır?



Üstat kelimesi üstat şeklinde yazılmaktadır. Söyleyişte ve pratikte çoğunlukla üstad olarak yanlış şekilde kullanılmaktadır. Doğru yazımı üstat şeklindedir.



TDK 'ya Üstat Kelimesinin Doğru Yazılışı Nasıldır?



Türk Dil kurumuna göre üstat kelimesi üstat şeklinde yazılmaktadır. Yazım yanlışı olarak üstad şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bir alanda uzmanlaşmış kişi anlamına gelen üstat kelimesi zamanla üstad olarak kullanılmakta ve yazılırken ise hataya neden olmaktadır. Türk Dil Kurumu doğru yazılışını üstat olarak kabul etmektedir.