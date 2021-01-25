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    HaberlerEğitim Haberleri Üstat Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Üstad Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
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    25.01.2021 - 15:08 |

    Üstat Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Üstad Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Üstat nasıl yazılır? Üstat kelimesinin yazım yanlışı nasıldır? TDK'ya göre üstad kelimesinin doğru yazılışı nasıldır? Üstat kelimesinde yazım yanlışına neden olan kelimenin kökü müdür? Üstat kelimesinin yazım yanlışı olmasının nedenleri nelerdir? Üstat kelimesi ile üstad kelimeleri arasındaki fark nedir? Üstat kelimesi nasıl yazılır üstat TDK ​​​​​yazılışı hakkındaki tüm bilgileri sizler için derledik.

    Üstat Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Üstad Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Üstat kelimesi bir işte ustalaşmış aynı işi yapan kişiler arasında birbirlerine hitap ediliş şekli olarak söylenilen bir kelimedir. Sözlü kullanımda genellikle üstad olarak kullanılmasından dolayı yazım yanlışına neden olan bir kelimedir.

    Üstat Nasıl Yazılır?

    Üstat kelimesi üstat şeklinde yazılmaktadır. Söyleyişte ve pratikte çoğunlukla üstad olarak yanlış şekilde kullanılmaktadır. Doğru yazımı üstat şeklindedir.

    TDK 'ya Üstat Kelimesinin Doğru Yazılışı Nasıldır?

    Türk Dil kurumuna göre üstat kelimesi üstat şeklinde yazılmaktadır. Yazım yanlışı olarak üstad şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bir alanda uzmanlaşmış kişi anlamına gelen üstat kelimesi zamanla üstad olarak kullanılmakta ve yazılırken ise hataya neden olmaktadır. Türk Dil Kurumu doğru yazılışını üstat olarak kabul etmektedir.

     

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