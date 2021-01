Uygar İsminin Anlamı Nedir? Uygar Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Beş kelimeden meydana gelen Uygar ismi anne ve baba tarafından çocuklarına verilen bir addır. Anlamının ihtişamından dolayı ebeveynler bu ismi genelde tercih ederler.



Uygar Ne Demek Hangi Anlama Gelir?



Türkçede her ismin bir manası olduğu gibi uygar isminin de manası var olmaktadır. Uygar isminin anlamı kültürlü eğitimli medeni manalarına gelmektedir. Anne ve babalar çocukları kültürlü eğitimli ve medeni olmaları açısından ismin anlamını taşıyacağına inanıp bu ismi çocuklarına tercih edip ad olarak vermektedirler. Bunun yanı sıra uygar ismi manası görgü kurallarına uyan manalarına gelebilmektedir. Sanat ve endüstri alanlarında çok büyük bir gelişme göstermiş medenileşmiş kişi olarak ta tanımlanmaktadır.



Uygar İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Türkiye de her on beş bin kişiden birinin ismi Uygar olup bu isim beş kelimeden oluşmaktadır. Uygar kelimesinin kökeni Türkçe olmakla beraber anne ve babalar tarafından sıklıkla tercih edilen isimler arasında yer almaktadır. İsimler kendisini taşıyan kişilerin karakterinde büyük bir etki yaratmaktadır. Bunun yanında Uygar ismi Kuran'ı Kerim'in herhangi bir yerinde varlık göstermeyen bir isimdir.