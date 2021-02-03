Uzaktan Eğitim Nedir, Nasıl Yapılır? Üniversitede Açık Ve Uzaktan Eğitim Sistemi Hakkında Bilgiler

Genel tanımıyla uzaktan eğitim, mekandan tamamen bağımsız bir şekilde öğrencinin okula gitme zorunluluğu olmadan, sanal ortamda aldığı görüntülü ve sesli derslerdir.



Uzaktan Eğitim Nedir?



Teknoloji çağında yaşadığımız şu dönemlerde her şeye oturduğumuz yerden ulaşmamız mümkündür. Buna eğitim de dahildir. Bilgisayar, tablet, telefon ve internet gibi icatlar sayesinde eğitim de bir sonraki seviyeye geçmiştir. Bu tip icatlar sayesinde verimli bir şekilde oluşturulan Uzaktan eğitim de tıpkı, Açık öğretim ya da ikinci öğretim gibi eğitimin şekline yönelik bir kavramdır.



İlk olarak üniversitelerde başlayan Uzaktan eğitim sisteminde, öğrencinin alacağı dersler, internet üzerinden sanal bir sınıf ortamında gerçekleştirilmektedir. Öğretmenler ve öğrenciler internet bağlantısının olduğu her yerde; bilgisayar, tablet ya da telefon gibi cihazlardan sisteme bağlanarak sınıf ortamında derse katılabilmektedir.



Bu dersler bazen eş zamanlı sanal sınıf ortamında görüntülü ve sesli olarak anlatılırken, bazen de önceden yüklenen bir videodan, belirli bir zaman aralığında, genelde öğrencinin müsait olduğu zamanlarda alınmaktadır.



Online, yani eş zamanlı yapılan derslerde ise öğrenciler de derse görüntülü ve sesli olarak bağlanabiliyor. Öğrenciler sorular sorabiliyor dosya paylaşımları yapabiliyor ve bu dersler kayıt altına alınabiliyor. Böylece öğrenci ne zaman isterse derse yeniden katılarak bilgilerini pekiştirebiliyor.



Uzaktan Eğitimin Avantajları



Öğretmen ve öğrencilerin, özel bir yazılım aracılığı ile ister eş zamanlı ister sonrasında katılabildiği uzaktan eğitimin pek çok avantajı bulunmaktadır. Bu avantajların başında;

Eğitimde fırsat eşitliği başta olmak üzere,

Fiziksel engeli olan öğrencilerin eğitim alabilmesi,

Öğrenmeye yatkın kitlelere geniş eğitim olanağı,

Yaşam boyu öğrenmek hakkı,

Zamandan ve mekandan bağımsız olarak, özellikle coğrafi engellerin ortadan kalması,

Çalışmak, çocuk sahibi olmaz ya da diğer nedenler gibi eğitimi engelleyecek faktörlerin ortadan kalkması,

Her bireyin öğrenme hızına yetişebilmek,

Teknolojinin imkanlarından faydalanarak bunu eğitime aktarmak ve gelişmiş ve etkileşimli araçlarla ders işleme imkanı,

Ekonomik ve tekrar kullanılabilir materyallere sınırsız erişim hakkı,

Ulaşım, barınma ve beslenme gibi harcamaları ortadan kaldırmak, gibi avantajlar sağlamaktadır.



Uzaktan Eğitimde Dersler Nasıl İşlenir?



Uzaktan eğitim söz konusu olduğunda, eğitim kurumlarının ya da programın benimsediği modele göre üç farklı şekilde işlenmektedir. Bunlar;



Eş Zamanlı Dersler: Sanal sınıf ortamında öğretmenin ve öğrencilerin aynı anda bulunduğu görsel ve sözel iletişim yoluna açık olan yöntem,



Eş Zamansız Dersler: Kitaplar, önceden hazırlanmış video ve ses dosyaları ile belirli bir zaman diliminde öğrencinin istediği zaman ve kendi hızında öğrenme faaliyeti gösterdiği yöntem,



Karma Dersler: Hem eş zamanlı hem de ayrı yani zamansız olarak uygulanan modeldir.