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    HaberlerEğitim Haberleri Uzaktan eğitime online destek
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    09.09.2020 - 07:00 |

    Uzaktan eğitime online destek

    Koronavirüs nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen bu dönemde tüm veliler çocuklarının eğitim öğretiminin sekteye uğramaması için çaba sarf ediyor. Bu zorlu dönemde öğrencileri kaliteli bir eğitime ulaştırmak amacıyla kurulan Dijital Kolej, 5. sınıftan 12. sınıfa kadar canlı sınıf dersleri, online içerikler, ödevler ve haftalık veli bilgilendirme raporlarıyla öğrencilere destek olacak.

    Uzaktan eğitime online destek

    Teknoloji ve İnsan Kolejleri’nin kurucusu Zeynep Dereli’nin liderliğinde, Ferruh Gürtaş’ın yönetiminde kurulan Dijital Kolej’in danışma kurulunda, eğitim pedagojisi konusunda uzman isimlerden Prof. Dr. Üstün Ergüder, Vikas Pota ve Prof. Dr. Paris de L’Etraz yer alıyor.

    Ortaokulda Temel ve Teknoloji Eğitim Paketleri, lisede ise Sayısal, Sözel ve Teknoloji Eğitim Paketleri seçenekleri bulunan kolejde, günde 2 canlı sınıf dersi var.

    Dersler 30 dakika olup her ders arasında 30 dakika etüt bulunuyor. Her derste öğretmenin kullanacağı sunum ve içerikler Dijital Kolej sistemi üzerinden ders bitiminde öğrencilere tekrar için iletiliyor. Derslerde yoklama sonrası velilere bilgilendirme yapılıyor. Her derste kazanımları pekiştirebilmek için bireysel ve sınıf arkadaşlarıyla yapacağı proje ödevleri veriliyor, Haftalık Analiz Raporları ile veliler, öğrencilerin kazanımlarını takip edebiliyor.

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