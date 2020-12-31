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    31.12.2020 - 07:28 |

    V İle Eşya İsimleri: V Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?

    Alfabemizin 27. harfi olan V harfi çocukların okumayı öğrenirken ezberlemeleri gereken harflerdendir. Okumayı pekiştirmek için çocuklara v harfiyle başlayan kelime ve sözcüklerin öğretilmesi önerilir. Peki, Türkçedeki v ile başlayan kelime ve sözcükler nelerdir? Türkçede V ile eşya kelimelere hangi örnekler verilebilir? İşte v ile eşya örnekleri.

    V İle Eşya İsimleri: V Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?

    Okumayı öğrenirken, isim, şehir, hayvan gibi oyunlar oynarken alfabeyi öğrenmek mümkün olur. Çocuk gelişiminde de harflerin öğrenilmesi kelime ve eşyaların öğrenilmesinden geçer.

    V Harfi ile Başlayan Eşya İsimleri

    Türkçede pek çok v harfi ile başlayan eşyalar bulunmaktadır. Bu eşyalardan bazıları her yerde karşımıza çıkan nesneler olurken bazıları pek fazla rastlanmayan nadir kullanılan nesnelerdir. Bu nadir nesnelerin öğrenilmesi çocukların az karşılaşılan eşyaları tanımasını kolaylaştırmaktadır. Ayrıca dilin doğru kullanımı ve alfabenin daha kolay öğrenilmesi için harflerin tanınması gereklidir. Bu harfler ile başlayan kelimeler öğrenildikçe cümle kurmak ve okuma yazmayı öğrenmek de daha kolay olmaktadır.

    V Harfi ile Başlayan Eşyalar

    Türkçemizde V harfi ile başlayan farklı kelimeler bulunmaktadır. Bu kelimelerden bazıları çok bilindik nesneler için kullanılırken bazıları anlamı pek bilinmeyen az karşılaşılan nesneleri tanımlamak için kullanılır. Türkçede kullandığımız V harfi ile başlayan kelimelere örnek olarak aşağıdaki kelimeleri sıralayabiliriz:

    Valiz

    Vana

    Vantilatör

    Valf

    Varil

    Vapur

    Vernik

    Vinç

    Video

    Video Kamera

    Vidanjör

    Vestiyer

    Vargel

    Vazo

    Varagele

    Velespit

    Vites

    Vites Kutusu

    Viyolonsel

    Viyola

    Volan

    Vuraç

    Vinç

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