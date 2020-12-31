V İle Eşya İsimleri: V Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?

Okumayı öğrenirken, isim, şehir, hayvan gibi oyunlar oynarken alfabeyi öğrenmek mümkün olur. Çocuk gelişiminde de harflerin öğrenilmesi kelime ve eşyaların öğrenilmesinden geçer.



V Harfi ile Başlayan Eşya İsimleri



Türkçede pek çok v harfi ile başlayan eşyalar bulunmaktadır. Bu eşyalardan bazıları her yerde karşımıza çıkan nesneler olurken bazıları pek fazla rastlanmayan nadir kullanılan nesnelerdir. Bu nadir nesnelerin öğrenilmesi çocukların az karşılaşılan eşyaları tanımasını kolaylaştırmaktadır. Ayrıca dilin doğru kullanımı ve alfabenin daha kolay öğrenilmesi için harflerin tanınması gereklidir. Bu harfler ile başlayan kelimeler öğrenildikçe cümle kurmak ve okuma yazmayı öğrenmek de daha kolay olmaktadır.



V Harfi ile Başlayan Eşyalar



Türkçemizde V harfi ile başlayan farklı kelimeler bulunmaktadır. Bu kelimelerden bazıları çok bilindik nesneler için kullanılırken bazıları anlamı pek bilinmeyen az karşılaşılan nesneleri tanımlamak için kullanılır. Türkçede kullandığımız V harfi ile başlayan kelimelere örnek olarak aşağıdaki kelimeleri sıralayabiliriz:

Valiz

Vana

Vantilatör

Valf

Varil

Vapur

Vernik

Vinç

Video

Video Kamera

Vidanjör

Vestiyer

Vargel

Vazo

Varagele

Velespit

Vites

Vites Kutusu

Viyolonsel

Viyola

Volan

Vuraç

Vinç