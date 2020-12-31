V İle Eşya İsimleri: V Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?
Alfabemizin 27. harfi olan V harfi çocukların okumayı öğrenirken ezberlemeleri gereken harflerdendir. Okumayı pekiştirmek için çocuklara v harfiyle başlayan kelime ve sözcüklerin öğretilmesi önerilir. Peki, Türkçedeki v ile başlayan kelime ve sözcükler nelerdir? Türkçede V ile eşya kelimelere hangi örnekler verilebilir? İşte v ile eşya örnekleri.
Okumayı öğrenirken, isim, şehir, hayvan gibi oyunlar oynarken alfabeyi öğrenmek mümkün olur. Çocuk gelişiminde de harflerin öğrenilmesi kelime ve eşyaların öğrenilmesinden geçer.
V Harfi ile Başlayan Eşya İsimleri
Türkçede pek çok v harfi ile başlayan eşyalar bulunmaktadır. Bu eşyalardan bazıları her yerde karşımıza çıkan nesneler olurken bazıları pek fazla rastlanmayan nadir kullanılan nesnelerdir. Bu nadir nesnelerin öğrenilmesi çocukların az karşılaşılan eşyaları tanımasını kolaylaştırmaktadır. Ayrıca dilin doğru kullanımı ve alfabenin daha kolay öğrenilmesi için harflerin tanınması gereklidir. Bu harfler ile başlayan kelimeler öğrenildikçe cümle kurmak ve okuma yazmayı öğrenmek de daha kolay olmaktadır.
V Harfi ile Başlayan Eşyalar
Türkçemizde V harfi ile başlayan farklı kelimeler bulunmaktadır. Bu kelimelerden bazıları çok bilindik nesneler için kullanılırken bazıları anlamı pek bilinmeyen az karşılaşılan nesneleri tanımlamak için kullanılır. Türkçede kullandığımız V harfi ile başlayan kelimelere örnek olarak aşağıdaki kelimeleri sıralayabiliriz:
Valiz
Vana
Vantilatör
Valf
Varil
Vapur
Vernik
Vinç
Video
Video Kamera
Vidanjör
Vestiyer
Vargel
Vazo
Varagele
Velespit
Vites
Vites Kutusu
Viyolonsel
Viyola
Volan
Vuraç
Vinç