Van Haritası: Van İlçeleri Nelerdir? Van İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

Doğu Anadolu bölgesinin eşsiz ve tarihi güzellikleriyle bilinen Van şehri, pek çok eski uygarlığı bünyesinde ağırlamıştır. Bu özelliğinden ötürü, gezilmesi ve görülmesi gereken en önemli şehirlerin içerisinde yer almaktadır. Van gölü başta olmak üzere, Van'ın her ilçesinde görülmesi gereken önemli yerler ve eserler bulunmaktadır.



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Kaynak: cografyaharita.com



Van'ın Kaç İlçesi Vardır?



Van'ın ilçeleri; Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Çatak, Gevaş, Gürpınar, Erciş, Edremit, İpekyolu, Tuşba, Saray, Muradiye, Özalp olmak üzere 13 ilçesi bulunmaktadır.



Van'ın Yıllara Göre Nüfusu Ne Kadar?



Van'ın yıllara göre nüfusu aşağıdaki gibi olacaktır;



- 2020 yılında; 1.146.230,

- 2019 yılında; 1.136.757,

- 2018 yılında; 1.123.784,

- 2017 yılında; 1.106.891,

- 2016 yılında; 1.100.190,

- 2015 yılında; 1.096.397,

- 2014 yılında; 1.085.542,

- 2013 yılında; 1.070.113,

- 2012 yılında; 1.051.975,

- 2011 yılında; 1.022.532,

- 2010 yılında; 1.035.418,

- 2009 yılında; 1.022.310,

- 2008 yılında; 1.004.369,

- 2007 yılında; 979.671 şeklinde sıralanabilir.



Van'ın İlçeleri Nelerdir?



Van ilinin ilçeleri; Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Çatak, Gevaş, Gürpınar, Erciş, Edremit, İpekyolu, Tuşba, Saray, Muradiye, Özalp şeklinde sıralanabilir. Bu ilçelerin içerisinde İpekyolu ilçesi, en fazla nüfusa sahip olan ilçedir. Nüfus oranı en az olan ilçe ise Başkale ilçesidir. Van şehrinin 2020 istatistiklerine göre 13 ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçelerde ise 690 mahalle yer almaktadır. Van şehrinin ilçelerini bu şekilde tanımlamak doğru olacaktır.



Van Şehri Hangi Bölgededir?



Van; Doğu Anadolu Bölgesinde yer almaktadır. Yukarı Murat kısmında yer alan Van, Van gölü kapalı havzasındadır. Van şehrinin doğu yönünde İran yer almaktadır. Yüksekova ve Beytüşşebap ile sınır komşusu olan Van, yüz ölçümüyle Türkiye'nin en büyük altıncı şehridir. İlin etrafını sıralı ve yüksek dağlar kaplamıştır. Bu durum ise Van şehrinin il sınırlarını çizmektedir.