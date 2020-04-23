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    23.04.2020 - 18:34 |

    Vejeteryan Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Vejataryen Mi Yoksa Vejateryan Olarak Mı Yazıyor?

    Yazımı noktasında çok karıştırılan kelimelerden biri olarak vejetaryen sözcüğünü söylemek mümkündür. Pek çok kişi TDK üzerinden bu kelimenin doğru yazılışını öğrenmeye çalışıyor. Peki, vejeteryan nasıl yazılır? TDK Sözlükte vejataryen mi yoksa vejateryan olarak mı yazıyor? İşte detaylar.

    Vejeteryan Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Vejataryen Mi Yoksa Vejateryan Olarak Mı Yazıyor?

    Türk Dil Kurumu'na göre bu kelime ‘vejetaryen’ şeklinde ele alınmaktadır. Özellikle sesli harf karışımı üzerine gerçekleşen bu hatayı böylece düzeltebilirsiniz.

    Vejetaryen TDK’ya Göre Doğru Yazılışı

    Vejetaryen kelimesi yazımı noktasında çok karıştırılmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumu açısından ele alındığında bu kelimenin doğru yazılışı ‘vejetaryen’ biçimde kullanılmaktadır.

    Vejetaryen (Doğru)
    Vejeteryan (Yanlış)

    Vejetaryen Kelimesinin Cümle İçerisindeki Örnekleri

    Vejetaryen kelimesini cümle içerisinde örneklerle inceleyerek doğru yazılışını bakabilirsiniz.

    ‘’Vejetaryen olduğu için yemeğe katılmaktan vazgeçti.’’

    ‘’Vejetaryen olmaya karar verdi.’’

    Vejetaryen Nedir?

    Vejetaryen kelimesinin anlamı ‘et yemez’ şeklinde geçmektedir. Yani bu kişiler herhangi bir şekilde et tüketmez. İhtiyaç duyulan gerekli besin kaynaklarını sebze ve meyvelerden alma yönüne giderler. Bu kelimenin doğru yazılışı ile beraber gündelik yaşamın içerisinde tek başına ya da farklı cümlelerde kullanabilirsiniz.

     

     

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