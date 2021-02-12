Verbis Nedir, Ne İşe Yarar? Verbis Kayıt Zorunluluğu Olan Şirketler Hangileridir?

Özellikle kişisel verileri koruma kanunu devreye girmesi ile beraber aynı zamanda verbis ön plana çıktı. Böylece kişisel veriler tamamen yasal bir çerçeve altında daha güvenli bir noktaya ulaşmış oldu. O yüzden pek çok kişi internete karşı karşıya geldiğinde verbis nedir sorusunun cevabını öğrenmeye çalışıyor.

Verbis Nedir?

Yasa hükümlerine bağlı olarak kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, bu işlemleri gerçekleştirmeden önce kayıt olması gereken bölüme verbis denir. Böylece ilgili veriler gerçek ve tüzel kişiler tarafından işlenirken, Verbis üzerinden beyanda bulunmak gerekmektedir. Uzun adı ile ‘Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ olarak bilinen bu yapı büyük bir öneme sahiptir.

Verbis Ne İşe Yarar?

Birçok farklı bilgi gerçek ve tüzel kişiler tarafından işlenir. Tabii bu bilgilerin de belli bir çatı altında korunması gerekmektedir. O yüzden bu verileri işleyen tüzel ve gerçek kişilerin de bilgi vermesi gerektiği bir bölüm bulunmaktadır. Böylece yasal bir çerçeve altında kişisel veriler daha etkin bir şekilde korunur. Bilgi verilmesi gereken kısım ise verbis olarak öne çıkıyor.

Verbis Kayıt Zorunluluğu Olan Şirketler Hangileridir?

Verbis üzerinden kayıt olma mecburiyeti bulunan birçok farklı şirket ve kurum bulunmaktadır.

- Siyasi partiler

- Noterler

- Gümrük Müşavirleri

- Arabulucular

- Serbest muhasebeciler ve mali müşavirler

- Dernek, vakıf ve sendikalar

- Yıllık çalışanı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 50 milyon TL'den az kurumlar

Genel olarak bu şirketler ve kurumlar mutlaka verbis üzerinden kayıt olmak zorundadır.