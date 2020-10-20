Viktorya Dönemi Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Bu döneme adını vermiş ola Kraliçe Viktorya, görkemin sembolü olarak bilinmektedir. 18 yaşında iken tahta çıkmış olan kraliçe, 81 yaşında iken hayatını kaybetmiştir. Zeki ve kültürlü olmasıyla beraber İngiliz monarşisine oldukça prestij kazandırmıştır.



Viktorya Devri



Büyük Britanya bölgesinde Viktorya dönemi Britanya sanayi devriminin yükselmesi ile ve Britanya İmparatorluğunun zirvesi olarak kabul edilir.



Viktorya devri, Naiplik devrini sonrasında ise Edward devrini izleyen bir dönemdir. II. Elizabeth döneminden sonra Britanya tarihinde en uzun hüküm sürmüş bir kişi olan Kraliçe Viktorya'nın 64 yıl süren iktidarlığı, 19. yüzyıl döneminde çok büyük olaylara tanıklık etmiştir.



Viktorya Devri deyimi genel olarak Kraliçe Viktorya'nın hüküm sürmüş olduğu 1837 ve 1901 arasındaki zaman için kullanılır. Bunun haricinde birçok tarihçiye göre 1832 Reform Hareketi bu kültürel devrin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Sanayi devrimiin gerçekleşmesi ile beraber gündeme gelmiş olan emek sömürüsü ve işçi hakları, örgün eğitim kurumları ya da köleliğin son bulması gibi tarihi dönüşümler bu dönemlerde ortaya çıkmıştır.



Victoria Dönemi Yasakları



Ahlak dayatmalarıyla toplumu tasarlamaya çalışan bu dönemde evlilik tutkusuz ve aşksız olursa eğer kutsal bulunurdu. Sanayileşme ile beraber büyüyen ekonomi, adaletsizlikleri ortaya çıkararak alt sınıftan olan yoksul insanların hayatlarında çok daha zor koşulların oluşmasına yol açmıştır. Kadınların bu durumdan kurtuluşu olmayarak alt sınıf kadınlarının asla erişemeyecek olduğu rahatlığa aristokrat sınıfına dahil olan kadınlar ulaşmıştır. Bu dönemde Kraliçe Viktorya'dan sonra en avantajlı sınıf aristokrat sınıfıdır. Fakat ne yazık ki bu sınıfa dahil olan kadınlarında rahatlıkları bir noktaya kadardı. Kaderleri tamamen erkeklerin politik veya parasal çıkarları üzerine almış oldukları kararlara bağlıydı. Yine de bu dönemde sahip olmuş oldukları yaşam tarzları işçi kadınların veya alt sınıftaki kadınların hayal edemeyecekleri bir türdendi.



Viktorya döneminin en büyük ve en ağır suçu cinselliktir. Kraliçe Viktorya'ya göre ise bunun en büyük sebebi Adem'i Havva'nın baştan çıkarması idi. Bu sebeple cinselliği hiç yokmuş gibi varsayan Kraliçe Viktorya, bu konu ile ilgili olan her şeyi suç olarak sayardı. Bu dönemde hayvanat bahçesindeki hayvanlara bile cinsel güdüleri hatırlatması sebebi ile kıyafet giydirilirdi. Bunun haricinde yine cinsel güdüleri hatırlatan bir diğer etken İncil olarak kabul edilmiştir ve Kraliçe Viktorya, İncil'i yeniden yazdırmıştır.



Tamamen baskı içerisinde hisseden halk bu dönemde daha çok sessiz kalmak zorunda kalmıştır. Bu dönemde her ne sebeple olursa olsun göğüs kelimesini telaffuz etmek yasaklanmıştır. Tavukgöğsü demek bile yasak olup bunun yerine tavuk boynu deniliyordu. Bu dönemdeki baskıları artması sebebi ile çocuk istismarı, cinsel yol ile bulaşan hastalıklar gibi konular olukça artmıştır.