Vildan İsminin Anlamı Nedir? Vildan Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?
Vildan ismi, ülkemizde kız bebeklere verilen isimler arasında çok sık olmasa da duymaya aşina olduğumuz isimler arasında yer alıyor. Çevrelerinde bu ismi haiz yakınları olanlar ya da bu ismi taşıyan kız bebekleri görenler Vildan ismine sempati ile yaklaşıyor. Anne ve babalar bebeklere bu ismi vermeden önce Vildan isminin anlamı hakkında bilgi edinmek ve gönül rahatlığı için bu ismi bebeklerine vermek istiyor. Bu nedenle "Vildan isminin anlamı nedir? Vildan ne demek, hangi anlama gelir? Kur'an-ı Kerim'de Geçiyor mu?" konu başlıklarını derledik.
Vildan ismi Arapça kökenli bir isim. Dilimize Arapçadan geçmiştir. Vildan ismi mana olarak yeni doğmuş çocuklar anlamını taşımaktadır.
Vildan İsminin Anlamı Nedir? Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?
Vildan isminin anlamı birçok kişi özellikle anne ve baba adayları ya da yeni doğmuş bebekleri olan evli çiftler tarafından merak edilerek araştırılıyor. Vildan isminin manaları şöyle:
- Yeni doğmuş çocuklar
- Kullar, köleler
Kişisel Özellikleri
Vildan ismini taşıyan kişiler, kişisel özellikleri bakımından hırslı ve hedef odaklı kişilerdir. Aşırı maddiyatçı ve hırslı olmaları durumunda sahip oldukları olumlu özellikler negatif bir hal almaktadır.
Hayatlarında finans, borsa ve bankacılık gibi sektörlerde başarılı olmaktadırlar. Arapça kökenli Vildan ismini Türkiye'de 31.208 kişi kullanmaktadır.
Vildan Kur’an-ı Kerim’de Geçiyor mu?
Vildan ismi, Kur'an-ı Kerim'de geçen bir isim olup Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde yer almakta olan güzel bir isimdir. Vildan isminin Kur'an-ı Kerim'de geçen anlamı veya anlamları " Çocuk, genç ve delikanlı" şeklindedir.