Vildan İsminin Anlamı Nedir? Vildan Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Vildan ismi Arapça kökenli bir isim. Dilimize Arapçadan geçmiştir. Vildan ismi mana olarak yeni doğmuş çocuklar anlamını taşımaktadır.



Vildan İsminin Anlamı Nedir? Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?



Vildan isminin anlamı birçok kişi özellikle anne ve baba adayları ya da yeni doğmuş bebekleri olan evli çiftler tarafından merak edilerek araştırılıyor. Vildan isminin manaları şöyle:



- Yeni doğmuş çocuklar

- Kullar, köleler



Kişisel Özellikleri



Vildan ismini taşıyan kişiler, kişisel özellikleri bakımından hırslı ve hedef odaklı kişilerdir. Aşırı maddiyatçı ve hırslı olmaları durumunda sahip oldukları olumlu özellikler negatif bir hal almaktadır.

Hayatlarında finans, borsa ve bankacılık gibi sektörlerde başarılı olmaktadırlar. Arapça kökenli Vildan ismini Türkiye'de 31.208 kişi kullanmaktadır.



Vildan Kur’an-ı Kerim’de Geçiyor mu?



Vildan ismi, Kur'an-ı Kerim'de geçen bir isim olup Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde yer almakta olan güzel bir isimdir. Vildan isminin Kur'an-ı Kerim'de geçen anlamı veya anlamları " Çocuk, genç ve delikanlı" şeklindedir.



