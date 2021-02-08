Vlog Ne Demek? Vlog Çekmek, Vlog Yapmak Ve Vlog Blog Ne Anlama Gelir?
Teknoloji ve internet dünyasının gelişmesi beraberinde yeni meslek alanlarını da getirmektedir. Sadece meslek olarak değil kişilere farklı alanlarda hobi gerçekleştirme imkanı da sunmaktadır. Vlog da bu alanlardan bir tanesidir. Peki nedir bu vlog? Nasıl yapılır? Vlog kelime anlamı nedir? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Teknolojiye meraklı insanların dikkatini çeken vlog, son yıllarda oldukça popüler olmuştur. Hatta çoğu kişi bunu kendine meslek edinmiştir. Ayrıca tanınmak, bir konuya dikkat çekmek için de bu alan oldukça idealdir.
Vlog Ne Demek?
Vlog, aslında blog kelimesinden sonra ortaya çıkmış benzer bir alandır. Yani kelime anlamı video bloğun kısaltmasıdır.
Vlog Çekmek, Vlog Yapmak ve Vlog Blog Ne Anlama Gelir?
Vlog çekmek için öncelikle bir konuda yoğunlaşmak gerekir. Çünkü vloglar bir konu hakkında anlatım yapan videolardır. Vlog blog demek aslında bir blog üzerinden anlatılacak olan konunun video yolu ile aktarılmasıdır. Genellikle bir konu hakkında araştırma yaparken karşımıza uzun yazılar çıkar. Bu yazılar yerine vloglar, daha hızlı şekilde bilgi aktarır.