Vurmalı Çalgılar Hangileridir, İsimleri Nelerdir?

Vurmalı çalgılar, belirli bir şiddet ile vurarak metronomik ve de ritmik kalıplar şeklinde müzik duygusu sağlayabilen bir çalgı çeşididir. Pek çok müzik tutkunu vurmalı çalgılar ile başlamaktadır.



Vurmalı Çalgılar



Tarihte en eski çalgılar olan ve birçok müzik aletinin de oluşmasında ilham kaynağı olan bu vurmalı çalgılar aslen en ilkel müzik aletleri kabul edilir. Tamamen bir hayal gücüne ve de el becerisine bağlı olarak çalınır ve gelişmiş ritim duygusuyla birlikte içeriğini de geliştirebilir bir alan sunmaktadır.



Vurmalı Çalgılar Nasıl Çalınır?



Vurmalı çalgılar çalmak ritim kulağı olan ve de müzik hissiyatı yüksek olan kişiler tarafından kolayca çalabilirler. Her müzik aletinde olduğu gibi vurmalı çalgılarda belli çalışma sistemi gerektirir. Özellikle kişiye bağlı olan bu vurmalı çalgıları çalarken farklı ritimler tutarak büyük bir keyif aşmak mümkündür. Vurmalı çalgıların vurularak, sallanarak ve de çevirerek çalınan türleri vardır.



Vurmalı Çalgıların Özellikleri



Vurmalı çalgıların diğer adı perküsyon aletleri olmaktadır. Kendi arasında çubuk ile vurmalı çalgılar, oturulan vurmalı çalgılar ve de metal vurmalı çalgılar olmak üzere gruplandırılır. Vurmalı çalgılar eskiden deriden yapılmakta idi. Fakat şimdi yalnızca deriden yapılmamaktadır. Sesin metaller aracılığı ile çıkarıldığı vurmalı çalgılar da mevcuttur. Çok çeşitli çalgı grubu olduğu için bütün çalgıları ele almak mümkün değildir. Vurmalı çalgılar herkes tarafından ilgi görmektedir.



Vurmalı Çalgılarda Sınıflandırma



Vurmalı çalgılar birçok farklı kritere göre sınıflandırılabilir. En yaygın sınıflandırma vurmalı çalgıların yapısına, etnik kökenlerine ya da müzik teorisi ve de orkestrasyon içerisindeki işlevlerine göre yapılır. Bazı durumlarda ise perküsyon aletlerinin frekanslarının kolay bir şekilde ayarlanabilir olması ya da olmaması üzerinden de bir takım sınıflandırma yapılmaktadır.



Vurmalı çalgıların sınıflandırılması nasıl yapılır sorusunun cevabı olarak:

1) Sesin üretilme biçimine göre vurmalı çalgılar

2) Müzikal işlevlerine göre vurmalı çalgılar

3) Gündelik bilgilere göre vurmalı çalgılar

4) Farklı Kültürlere ve de geleneklere göre vurmalı çalgılar



Bunları biraz açmak istersek: Sesin üretilme biçimine göre vurmalı çalgılar şu şekildedir.

İdiofon, Membranofon, Kordofon, Aerofon ve de Elektrofon olmaktadır.



Vurmalı çalgılar, günümüzde bilinmekte olan en eski çalgılardır. Çünkü insanın doğası gereği vurma içgüdüsü vardır. Çalgı, ritmik bir şekilde ses çıkarma aracı olup bu içgüdünün ritmik düzeylerde ele alınması ve de bir davranış şeklinde ortaya koyması ile sanata dönüşmesi sağlanmıştır. Müziğin oluşmasında ve de bestenin ortaya çıkmasında vurmalı çalgılar belli müzik dallarının arasında en sık kullanılan çalgılardır. Bu en çok talep gören vurmalı çalgılara örnekler vermek gerekir ise şu şekildedir: Def, zil, Tambura, Davul, Bongo, Üçgen, Bateri ve de Marakas Olarak yer almaktadır.