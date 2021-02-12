Workshop Nedir, Ne İşe Yarar? Workshop Nasıl Yapılır?

Workshop; aslında bir çalışma ortamını ifade eder. Workshop karşılığı olarak " atölye " kelimesi de kullanılmaya ve dilimize yerleşmeye başlamıştır. Şimdi workshop kavramını daha yakından tanıyalım.

Workshop Nedir?

Benzer disiplinlerdeki yahut aynı disiplinlerdeki kişilerin bir araya gelmek suretiyle ve belirli bir zaman diliminde kendi yetenekleri doğrultusunda ve önceden belirlenmiş olan konularda bir şeyler üretmeleri, ortaya çıkarmaları ve kendilerini geliştirmelerini amaçladıkları bir düzenli faaliyettir. İşte workshop nedir sorusuna kısaca böyle cevap verilebilir.

Workshop Ne İşe Yarar?

Workshoplarda esas hedef, ortak bir amaçla toplanılarak kişileri besleyecek ve geliştirecek ya da bilinen, yetkinliği bulunan bir alanda bilgilerin pekiştirilmesidir. Workshop birçok sebeple ilgi görmektedir:

l Katılımcılar ortak bir amaçla bir araya gelmektedirler.

l Workshop katılımcılar arasında yaş, cinsiyet meslek gibi ayrımlar olmadığı için etkileşim fazla olmaktadır.

l Workshoplarda katılımcılar bilgi ve yeteneklerini pekiştirmek ve geliştirmek olanağına sahip olabilmektedirler.

l Genellikle workshoplar sonunda katılım belgesi şeklinde sertifikalar verilmektedir. Bu tip workshoplar kariyer açısından önemli olabilmektedir.

l Mesleki anlamda workshoplar meslekle ilgili güncelde kalmayı ve gelişmeleri takip etmeyi sağlamaktadır.

l Elbette workshoplar katılanların dolaylı olarak sosyalleşmesine de katkı sağlamaktadır.

Workshop Nasıl Yapılır?

Workshoplar farklı konularda düzenlenebilir. Katılımcıların ortak ilgi konularında düzenlendiği için, workshoplarda aynı konu üzerinde çalışma gerçekleştirilir. Workshop konuları tasarım, resim, heykel, sanat olabileceği mesleğe yönelik bir özel alanda da gerçekleştirilebilir.

Workshoplar genellikle sayıca az katılımcı ile gerçekleştirilir. Bu verimliliği artıran bir unsurdur. Workshop eğiticisinin kimliği ve çalışmanın zamanı, süresi ve ücreti önceden duyurulduğu için zaman yönünden plan yapmak imkanı olur. Çoğunlukla çalışma saatleri dışında düzenlendiği için kişilerin rutinlerini aksatmadan katılabilmesini mümkün kılar.