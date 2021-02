Writing Ne Demek? İngilizce Writing Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

Writing kelimesi kelime türü bakımında bir fiildir. Yani bir işi tanımlarken kullanılmaktadır. Writing fiili aslında İngilizce öğrenenlerin ilk öğrendiği kelimelerden bir tanesidir. Bu nedenle de onlar tarafından da sık sık kullanılmaktadır

Writing Ne Demek?

Writing yazı yazma eylemini tanımlarken kullanılır. Yani kelime anlamı olarak çevirisi yazmaktır. Yazmak ya da yazı yazmak olarak çevrilebilir. Her ikisi için de kullanımı uygundur.

İngilizce Writing Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?



Yazı yazmak ya da yazmak kelimesinin İngilizce karşılığı writing kelimesidir. Writing kelimesi dışında bu kelimeye ek olarak to kelimesi de getirilebilir. Yani to writing kelimesi de aynı eylemi vurgulamak için kullanılır. Sonuç olarak writing ya da to writing yazı yapmak anlamında kullanılır.