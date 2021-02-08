Writing Ne Demek? İngilizce Writing Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?
Writing kelimesi İngilizcede en sık kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Kelime İngilizce olduğundan dolayı Türkçede pek sık kullanılmaz. Buna rağmen çevirisi yine Türkçede de en sık kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Hatta Türkçe çevirisinde bir ek kelime de eklenmektedir. Bu nedenle writing ne demek ve çevirisi nedir gibi soruları sizler için derledik.
Writing kelimesi kelime türü bakımında bir fiildir. Yani bir işi tanımlarken kullanılmaktadır. Writing fiili aslında İngilizce öğrenenlerin ilk öğrendiği kelimelerden bir tanesidir. Bu nedenle de onlar tarafından da sık sık kullanılmaktadır
Writing Ne Demek?
Writing yazı yazma eylemini tanımlarken kullanılır. Yani kelime anlamı olarak çevirisi yazmaktır. Yazmak ya da yazı yazmak olarak çevrilebilir. Her ikisi için de kullanımı uygundur.
İngilizce Writing Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?
Yazı yazmak ya da yazmak kelimesinin İngilizce karşılığı writing kelimesidir. Writing kelimesi dışında bu kelimeye ek olarak to kelimesi de getirilebilir. Yani to writing kelimesi de aynı eylemi vurgulamak için kullanılır. Sonuç olarak writing ya da to writing yazı yapmak anlamında kullanılır.