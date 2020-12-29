Yabancı Zıt Anlamlısı Nedir? Yabancının Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Yabancı kelimesi dilimizde sıfat olan kelimelerden birisi olmaktadır. İçerdiği anlamlara bakıldığında ise birden fazla anlamı bulunduğu görülmektedir. Bu anlamların başında başka devletten olan kimse bulunmaktadır. Diğer anlamlarına bakıldığında ise başka milletlerle ilgili olan şeyler, aile bireylerine ya da çevreden tanıdık olan bireylere ait olmayan kimseler ya da nesneler, tanınmayan, aynı çeşitte olmayan, belirli bir konuda bilgi sahibi olmayan ve belli bir kimse ya da bölgeye ait olmayan anlamları bulunmaktadır.

Yabancının Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Yabancı kelimesinin zıt anlamlısı olan kelimelere baktığımızda ise karşımıza çıkacak olan kelimeler; tanıdık, tanınan, bildik, alışılmış olan, yerli, aşina, akraba ve yaren bulunmaktadır. Buradan da anlaşılacağı üzere birden fazla anlam içeren kelimelerin zıt anlamları da birden fazla olmaktadır.