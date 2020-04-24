Yalaza Ne Demek? TDK'ya Göre Yalaza Nedir, Ne Anlama Gelir?

Yalazanın kelime anlamı TDK tarafından verilmiştir. Ancak bu kelime ağırlıklı olarak Sakarya’da özel bir anlatım dili olarak kullanılmaktadır.



Yalaza Nedir?



Yalaza, Sakarya’ya bağlı Taraklı ilçesinde sık sık kullanılmaktadır. Bölge halkı, toplantılarda ve kalabalık ortamlarda çevredekileri eğlendirmek için anlatılan öykülere yalaza demektedir. Yalaza eğlendirici bir özelliktedir ancak bazı durumlarda kabahati olan birini cezalandırmak için de kullanılmaktadır. Bu kapsamda Taraklıda suç işleyen bir köylü yalazayla ve ince bir üslup kullanılarak cezalandırılmaktadır. Ülke hakkında ortaya atılan uydurma haberler de aynı şekilde yalaza olarak tarif edilmektedir.



TDK’ya Göre Yalaza Nedir?



Türk Dil Kurumu sözlüğünde yalaza, isim köklü bir kelime olarak gösterilmektedir. Bu kapsamda yalazanın kelime anlamı kısaca alevdir. Yalazanın cümle içerisinde kullanımına örnek olarak da “Kamp çadırının yanındaki yalazalar, ay ışığında parlayıp sönüyordu” verilebilmektedir.