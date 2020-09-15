Yalova Haritası: Yalova İlçeleri Nelerdir? Yalova İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

Marmara Bölgesinde yer alan Yalova, 1995 yılında İstanbul’dan ayrılarak tek aşina bir il olmuştur. 1955 yılından beri nüfus sayında sürekli artış olan Yalova, 798 km² alana sahiptir. Yalova ilinin %87 şehirde yer alırken ise kırsal alanlarda yer almaktadır.



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Kaynak: cografyaharita.com



Yalova İlinin Kaç İlçesi Vardır?



TÜİK verilerine göre 2020 tahmini nüfusu 270.976 olan ve 6 Haziran 1995 yılında il olan Yalova ilinin, Merkez ilçe ile beraber toplamda 6 ilçesi vardır. Yalova ilinin ilçeleri ise şunlardır;

Altınova

Armutlu

Çınarcık

Çiftlikköy

Termal

Merkez ilçe

Yalova İlinin Nüfusu Ne Kadar?



Marmara bölgesinde yer alan Yalova ilinin TÜİK verilerin göre 2020 yılana ait tahmini nüfusu 270.976 olmakla birlikte, nüfus verilerine ait resmî açıklama 2021 yılında yapılacaktır. Yalova ilinin, geçmiş yıllara göre nüfus verileri ise şöyledir;

2019 yılına ait Yalova ilinin nüfus verileri; 268.970

2018 yılına ait Yalova ilinin nüfus verileri; 262.234

2017 yılına ait Yalova ilinin nüfus verileri; 251.203

2016 yılına ait Yalova ilinin nüfus verileri; 241.665

2015 yılına ait Yalova ilinin nüfus verileri; 233.009

2014 yılına ait Yalova ilinin nüfus verileri; 226.514

2013 yılına ait Yalova ilinin nüfus verileri; 220.122

2012 yılına ait Yalova ilinin nüfus verileri; 105.836

2011 yılına ait Yalova ilinin nüfus verileri; 103.600

Yalova ilinin geçmiş yıllara göre nüfus verilerine bakıldığında, nüfus sayılarının yıldan yıla artığı görülmektedir.



Yalova İlinin İlçeleri Nelerdir?



Altınova ilçesi, 1995 yılında kurulmuş ve Yalova iline olan uzaklığı 22 km'dir.

Armutlu ilçesi, 1995 yılında kurulmuş ve Yalova iline olan uzaklığı 53 km'dir.

Çınarcık ilçesi, 1995 yılında kurulmuş ve merkeze olan uzaklığı 15 km'dir.

Çiftlikköy ilçesi, 1995 yılında kurulmuş ve il merkezin olan uzaklık mesafesi 4 km'dir.

Termal ilçesi, 1995 yılında kurulmuş ve Yalova iline olan uzaklığı 12 km'dir.

Merkez ilçe, 1995 yılında kurulmuştur.