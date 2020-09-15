Yalova Haritası: Yalova İlçeleri Nelerdir? Yalova İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?
Türkiye’nin Marmara Bölgesinde yer alan Yalova, 1955 yılına kadar İstanbul’a bağlı iken, bu tarihten itibaren ayrılmış ve tek başına bir il olmuştur. 2020 verilerin göre Yalova ilinin nüfusu 270.976’tir. Bu nüfusun %87,07’si ise şehirlerde yaşamakladır. 798 km² alana sahip olan Yalova, 28 derece 45 dakika ve 29 derece 35 dakika Doğu Boylamı ile 40 derece 28 dakika ve 40 derece 45 dakika Kuzey Enlemleri arasında yer almaktadır. İşte, Yalova hakkında merak edilenler.
Marmara Bölgesinde yer alan Yalova, 1995 yılında İstanbul’dan ayrılarak tek aşina bir il olmuştur. 1955 yılından beri nüfus sayında sürekli artış olan Yalova, 798 km² alana sahiptir. Yalova ilinin %87 şehirde yer alırken ise kırsal alanlarda yer almaktadır.
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Kaynak: cografyaharita.com
Yalova İlinin Kaç İlçesi Vardır?
TÜİK verilerine göre 2020 tahmini nüfusu 270.976 olan ve 6 Haziran 1995 yılında il olan Yalova ilinin, Merkez ilçe ile beraber toplamda 6 ilçesi vardır. Yalova ilinin ilçeleri ise şunlardır;
Altınova
Armutlu
Çınarcık
Çiftlikköy
Termal
Merkez ilçe
Yalova İlinin Nüfusu Ne Kadar?
Marmara bölgesinde yer alan Yalova ilinin TÜİK verilerin göre 2020 yılana ait tahmini nüfusu 270.976 olmakla birlikte, nüfus verilerine ait resmî açıklama 2021 yılında yapılacaktır. Yalova ilinin, geçmiş yıllara göre nüfus verileri ise şöyledir;
2019 yılına ait Yalova ilinin nüfus verileri; 268.970
2018 yılına ait Yalova ilinin nüfus verileri; 262.234
2017 yılına ait Yalova ilinin nüfus verileri; 251.203
2016 yılına ait Yalova ilinin nüfus verileri; 241.665
2015 yılına ait Yalova ilinin nüfus verileri; 233.009
2014 yılına ait Yalova ilinin nüfus verileri; 226.514
2013 yılına ait Yalova ilinin nüfus verileri; 220.122
2012 yılına ait Yalova ilinin nüfus verileri; 105.836
2011 yılına ait Yalova ilinin nüfus verileri; 103.600
Yalova ilinin geçmiş yıllara göre nüfus verilerine bakıldığında, nüfus sayılarının yıldan yıla artığı görülmektedir.
Yalova İlinin İlçeleri Nelerdir?
Altınova ilçesi, 1995 yılında kurulmuş ve Yalova iline olan uzaklığı 22 km'dir.
Armutlu ilçesi, 1995 yılında kurulmuş ve Yalova iline olan uzaklığı 53 km'dir.
Çınarcık ilçesi, 1995 yılında kurulmuş ve merkeze olan uzaklığı 15 km'dir.
Çiftlikköy ilçesi, 1995 yılında kurulmuş ve il merkezin olan uzaklık mesafesi 4 km'dir.
Termal ilçesi, 1995 yılında kurulmuş ve Yalova iline olan uzaklığı 12 km'dir.
Merkez ilçe, 1995 yılında kurulmuştur.