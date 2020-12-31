BİST1.4800.00EURO9.060.04USD7.37-0.07ALTIN449.360.57
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri Yamaç İsminin Anlamı Nedir? Yamaç Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?
    ABONE OL
    31.12.2020 - 07:07 |

    Yamaç İsminin Anlamı Nedir? Yamaç Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

    Son dönem Türk dizilerinde de ön plana çıkan Yamaç ismi, özellikle telaffuzu ve görkemli etkisiyle seviliyor. Ayrıca pek çok ebeveyn bu güzel ismin anlamını öğrenmek için internet üzerinden de araştırma gerçekleştirmektedir. Peki Yamaç isminin anlamı nedir? Yamaç ne demek, hangi anlama gelir? İşte bu isim hakkında merak edilenler.

    Yamaç İsminin Anlamı Nedir? Yamaç Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

    Kökeni Türkçe olan ve aynı zamanda yaygın olarak kullanılan en güzel isimlerden biri Yamaç’tır. Birbirinden farklı anlamları ile beraber aynı zamanda okunuşu üzerinde oldukça hoş bir etki oluşturuyor. Tek başına veya başka isimler üzerinden de bir araya getirerek güzel bir bütünlük sağlanabilir.

    Yamaç Ne Demek?

    Günlük yaşamda hem sözcük anlamı olarak hem de isim anlamı ile ön plana çıkan Yamaç, farklı manalara gelmektedir.

    - Tepenin veya dağın herhangi bir yanı.
    - Yakın
    - Bedel veya karşılık

    Bilinen ya da bilinmeyen bütün bu anlamları ile beraber, amaca uygun şekilde erkek çocuğunuz için Yamaç ismini kullanabilirsiniz. Hem hoş ve özel anlamları hem de etkileyici tonlaması ile çok sevilen isimlerden biridir. Bu sebepten dolayı yamaç isminin anlamı isim listesine eklemek ve minik yavrularına sunmak için internette araştırma yapılmaktadır.

    Birçok anne ve baba minik yavrularına isim ararken belli başlı bazı kriterlere inceler. Bu kriterler arasında ismin anlamı ile beraber aynı zamanda Kur'an'da geçip geçmediği öne çıkmaktadır. Yamaç ismi Kur'an'da yer almıyor. Kökeni oldukça eskiye dayanan ve Türkçe olması ile beraber çok sevilen Yamaç adı, en çok değerlendirilen isimlerden biridir.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    202 Yılbaşı nedir? Google'ın bugüne özel Doodle'ı 202 Yılbaşı ne demek?

    202 Yılbaşı nedir? Google'ın bugüne özel Doodle'ı 202 Yılbaşı ne demek?

    Sağlık Bakanlığı 81 ile yazı yolladı! Listeler istendi...

    Sağlık Bakanlığı 81 ile yazı yolladı! Listeler istendi...

    Çin aşısı kime, nasıl uygulanacak?

    Çin aşısı kime, nasıl uygulanacak?

    Son dakika... Aylin Sözer cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı! Saat 08.50, adım adım dehşet...

    Son dakika... Aylin Sözer cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı! Saat 08.50, adım adım dehşet...

    Sıradaki Haber