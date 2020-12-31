Yamaç İsminin Anlamı Nedir? Yamaç Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Kökeni Türkçe olan ve aynı zamanda yaygın olarak kullanılan en güzel isimlerden biri Yamaç’tır. Birbirinden farklı anlamları ile beraber aynı zamanda okunuşu üzerinde oldukça hoş bir etki oluşturuyor. Tek başına veya başka isimler üzerinden de bir araya getirerek güzel bir bütünlük sağlanabilir.



Yamaç Ne Demek?



Günlük yaşamda hem sözcük anlamı olarak hem de isim anlamı ile ön plana çıkan Yamaç, farklı manalara gelmektedir.



- Tepenin veya dağın herhangi bir yanı.

- Yakın

- Bedel veya karşılık



Bilinen ya da bilinmeyen bütün bu anlamları ile beraber, amaca uygun şekilde erkek çocuğunuz için Yamaç ismini kullanabilirsiniz. Hem hoş ve özel anlamları hem de etkileyici tonlaması ile çok sevilen isimlerden biridir. Bu sebepten dolayı yamaç isminin anlamı isim listesine eklemek ve minik yavrularına sunmak için internette araştırma yapılmaktadır.



Birçok anne ve baba minik yavrularına isim ararken belli başlı bazı kriterlere inceler. Bu kriterler arasında ismin anlamı ile beraber aynı zamanda Kur'an'da geçip geçmediği öne çıkmaktadır. Yamaç ismi Kur'an'da yer almıyor. Kökeni oldukça eskiye dayanan ve Türkçe olması ile beraber çok sevilen Yamaç adı, en çok değerlendirilen isimlerden biridir.