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    23.04.2020 - 18:45 |

    Yanlış Nasıl Yazılır? TDK Sözlükte Yalnış Mı Yoksa Yanlış Olarak Mı Yazıyor? Yalnış Doğru Yazılışı

    Türkiye'de en sık araştırılan ve doğru yazılışı öğrenilmeye çalışılan kelimeler arasında yanlış sözcüğü geliyor. Özellikle yazımı konusunda en çok hata yapılan kelimelerden biridir. Peki, yanlış nasıl yazılır? TDK sözlükte yalnış mı yoksa yanlış olarak mı yazıyor? Yalnış doğru yazılışı hakkında bilinmesi gerekenler.

    Yanlış Nasıl Yazılır? TDK Sözlükte Yalnış Mı Yoksa Yanlış Olarak Mı Yazıyor? Yalnış Doğru Yazılışı

    Türk Dil Kurumu'na göre bu Kelimenin doğru yazılışı ‘yanlış’ şekilde geçiyor. Burada özellikle kelimenin ortasında yer alan ‘n’ ve ‘l’ harflerinin yazımına dikkat etmek gerekir.

     Yanlış TDK’ya Göre Doğru Yazılışı

     TDK’ya göre bu kelimelerin doğru yazımı ‘yanlış’ biçimiyle yer almaktadır.

     

     Yanlış (doğru)

     Yalnış (yanlış)

     

     Yanlış Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

     Yanlış kelimesini cümle içerisinde örneklendirmek gerekirse;

     

     ‘’Çok yanlış düşünüyorsun.’’

     

     ‘’Matematik problemini yanlış yapmışsın.’’

     

     Yanlış Nedir?

     Yanlış kelimesi pek çok değişik anlamı üzerinde tabir edilebilmektedir.

     - Bir kurala ya da ilkeye uymama, hata ve yanılgı,

     - Hatalı bir biçimde,

     - Gerçeğe uymayan,

     - Biçimsel düşünmeye uyum göstermeyen, düşünülen durumla uyuşmayan,

     Bu gibi farklı anlamları ile beraber doğru yazılışı üzerinden, yanlış kelimesini amaca uygun şekilde farklı yerlerde kullanabilirsiniz.

     

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