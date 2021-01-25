Yapayalnız Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Yapa Yalnız Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Yapayalnız tek başına, yanında kimse olmayan anlamında kullanılan sıfat ve zarf görevi görebilen bir kelimedir.



Yapayalnız nasıl yazılır?



Yapayalnız kelimesi ayrı mı yazılır bitişik mi şeklinde akıllarda soru bırakan bir kelimedir. Yapayalnız kelimesini günlük yazılarında kullanmak isteyenlerin tereddütte kaldığı kelimeler arasındadır. Kelimeyi doğru yazım şekliyle kullanmak isteyenler yapayalnız nasıl yazılır konusunu araştırmaktadır. Kelime bazı kişilerce yapa yalnız şeklinde yazılsa da doğru yazım şekli yapayalnız olmaktadır.



TDK'ya Göre Yapa Yalnız Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



Yapayalnız kelimesini doğru şekilde yazmak isteyenler ilk olarak TDK kaynaklarına bakmaktadır. Kelimenin doğru şekilde yazılışı ayrı mı bitişik mi şeklinde araştırma içine girenler TDK sonuçlarına bakmalıdır. TDK'ya göre doğru yazım şekli yapayalnız olarak bitişik yazım şeklidir.