Yapı Kredi ve YGA’dan Anadolu’ya bilim göçü

Yapı Kredi ve Young Guru Academy’nin (YGA) iş birliğiyle hayata geçirilen “Anadolu’ya Bilim Göçü” projesinin ikinci etabı başladı. 3 yılda, 130 bin çocuğa ulaşan projenin ikinci etabında, Türkiye’nin dört bir yanında rol model öğretmenler projeye dahil edildi. Bu kapsamda, eğitim verilen öğretmenler, YGA mezununun hazırladığı bilim setlerini, okullarındaki öğrencilerle buluşturacaklar. YGA’nın ücretsiz online platformunda bulunan 600 öğretmen, YGA tarafından hazırlanan eğitimlerden ve birbirleriyle paylaştıkları iyi örneklerden beslenecekler.

Yıl boyunca düzenlenecek Bilim Şenlikleri’nde çocuklar, kendilerine verilen bilim setleriyle projeler gerçekleştirecek ve bunları sergileyecekler.

Bu süreçte, Türkiye’nin her yerindeki Yapı Kredi gönüllüleri de projeye destek verecek.