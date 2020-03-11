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    11.03.2020 - 07:00 |

    Yapı Kredi ve YGA’dan Anadolu’ya bilim göçü

    Yapı Kredi ve YGA’dan Anadolu’ya bilim göçü

    Yapı Kredi ve Young Guru Academy’nin (YGA) iş birliğiyle hayata geçirilen “Anadolu’ya Bilim Göçü” projesinin ikinci etabı başladı. 3 yılda, 130 bin çocuğa ulaşan projenin ikinci etabında, Türkiye’nin dört bir yanında rol model öğretmenler projeye dahil edildi. Bu kapsamda, eğitim verilen öğretmenler, YGA mezununun hazırladığı bilim setlerini, okullarındaki öğrencilerle buluşturacaklar. YGA’nın ücretsiz online platformunda bulunan 600 öğretmen, YGA tarafından hazırlanan eğitimlerden ve birbirleriyle paylaştıkları iyi örneklerden beslenecekler.

    Yıl boyunca düzenlenecek Bilim Şenlikleri’nde çocuklar, kendilerine verilen bilim setleriyle projeler gerçekleştirecek ve bunları sergileyecekler.

    Bu süreçte, Türkiye’nin her yerindeki Yapı Kredi gönüllüleri de projeye destek verecek. 

    Tampon bölgenin al yanaklı masum melekleriPazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan ‘tampon’ bölgede bekleyen mülteci çocuklar, göç yolunda biber gazı ve silah sesleri arasında her şeyden habersiz çocukluklarını yaşamaya çalışıyor. Çeşitli oyunlarla vakit geçirmeye çalışan mülteci çocuklar, acıkınca annelerinin yanına koşuyor.
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