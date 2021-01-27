Yayınevi Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Yayın Evi Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



Kelimelerin yazım şekilleri önceden belirlenmiştir ve kelimeler sadece bu şekilde yazılmaktadır. Yayınevi TDK kurallarına göre bitişik şekilde yazılmaktadır. Yayınevi kelimesini ayrı şekilde kesinlikle yazamazsınız. Yayınevi yazmak istediğinizde bu kelimeyi bitişik şekilde yazmanız gerekmektedir.



Kelimelerin doğru kullanımını bilerek daha düzgün cümleler kurabilirsiniz. Yayınevi kelimesi yayın evi, ya yınevi veya yaynevi şeklinde kesinlikle yazılmaz. Cümle içerisinde doğru bir şekilde kullanmanız çok önemlidir.



Yanlış yazımı: Yayın evi

Doğru yazımı: Yayınevi



Örnek Cümle:



​​​​- Yeni iş görüşmesi için arkadaşımla beraber yayın evine gittik. ( Yanlış)



- Yeni iş görüşmesi için arkadaşımla beraber yayınevine gittik. ( Doğru )



- Mahallemizde yeni bir yayın evi açıldı. ( Yanlış)



​​​​​​ - Mahallemizde yeni bir yayınevi açıldı. ( Doğru)