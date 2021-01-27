Yayınevi Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Yayın Evi Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
Türkçede yer alan birçok kelime bulunmaktadır. Bazı kelimeler bitişik bazı kelimeler ise ayrı yazılmaktadır. Bu kelimeler kimi zaman yanlış yazılmaktadır. Bildiğimiz kelimeleri yanlış öğrenme sonucunda farklı şekillerde yazmaktayız. Bunun için kelimelerin doğru yazımını mutlaka bilmelisiniz. Sizler için yayınevi kelimesinin doğru yazımı nasıldır? Ayrı mı bitişik mi yazılır? İşte, tüm detaylar.
Kelimelerin yazım şekilleri önceden belirlenmiştir ve kelimeler sadece bu şekilde yazılmaktadır. Yayınevi TDK kurallarına göre bitişik şekilde yazılmaktadır. Yayınevi kelimesini ayrı şekilde kesinlikle yazamazsınız. Yayınevi yazmak istediğinizde bu kelimeyi bitişik şekilde yazmanız gerekmektedir.
Kelimelerin doğru kullanımını bilerek daha düzgün cümleler kurabilirsiniz. Yayınevi kelimesi yayın evi, ya yınevi veya yaynevi şeklinde kesinlikle yazılmaz. Cümle içerisinde doğru bir şekilde kullanmanız çok önemlidir.
Yanlış yazımı: Yayın evi
Doğru yazımı: Yayınevi
Örnek Cümle:
- Yeni iş görüşmesi için arkadaşımla beraber yayın evine gittik. ( Yanlış)
- Yeni iş görüşmesi için arkadaşımla beraber yayınevine gittik. ( Doğru )
- Mahallemizde yeni bir yayın evi açıldı. ( Yanlış)
- Mahallemizde yeni bir yayınevi açıldı. ( Doğru)