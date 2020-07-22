Yazımı Karıştırılan Sözcükler Nelerdir? Türkçe'de En Çok Yanlış Yazılan Kelimelerin Doğru Yazılışları

Yazım yanlışı yapılan kelimeler dilimizin ses özelliklerine aykırı olan sözcüklerin olmasından dolayı oluşmaktadır. Bazı kelimeler Türkçe kökenli olsa bile bazı yazım kurallarının benimsenmesinden dolayı yazım yanlışlıkları sürekli yaşanmaktadır.

Yazımı Karıştırılan Sözcükler Nelerdir?

Dilimizdeki sözcükleri doğru yazmak ve dilimizin kurallarını doğru öğrenip bunu günlük hayatta kullanmak oldukça önemlidir. Genellikle ülkemizde insanların yazım kılavuzu kullanmak gibi bir alışkanlıkları bulunmamaktadır. Buda bazı kelimelerin yazımında hatalara sebep olur. Hatta bazı kelimelerin yanlış yazımları dilimize o kadar yerleşir ki sürekli yanlış kullanmaya devam ederiz.

Sözcüklerin yanlış kullanımı yazım hataları genellikle dikkatsizlik, bilgisizlik ve acelecilikten kaynaklanmaktadır. Özellikle günümüzde birçok kelimede yazım yanlışları çok sık yapılmaktadır. Yazım kılavuzunda bu kelimelerin doğru yazılışları bulunmasına rağmen hatalar devam etmektedir. Oysa ki kelimelerin anlamlarını bilmek kadar doğru yazmak da dilimiz açısından oldukça büyük önem taşımaktadır.

Gündelik yaşamda gerek sözlü konuşmada, gerekse yazımlarda sıkça karıştırılan ve yazım hatası yapılan belirli başlı kelimeler bulunmaktadır. Bu kelimelerden bazıları şunlardır; Amblem, ait, bazen, birçok, bir şey, iddia, çünkü, herhalde, çare, böyle, icra etmek, konservatuvar, piyanist, seyahat, tehdit, yanlış, yalnız gibi kelimelerdir. Bu kelimeler çoğu zaman yanlış yazılmaktadır. Bazen ayrı yazılması gerekirken bitişik yazılır. Bazen ise kelimelerin içerisindeki bazı harflerde hatalar yapılmaktadır.

Türkçe'de En Çok Yanlış Yazılan Kelimelerin Doğru Yazılışları

Dilimizde her kelime olmasa da belli başlı kelimeler yanlış yazılmaktadır. Bazen dikkatsizlik, bazen de bilgisizlikten dolayı sözlü veya yazılı olarak hatalar yapılır. Özellikle ses yakınlığı nedeniyle de yazımı karıştırılan birçok sözcük bulunur.

Dilimize zamanla bazı yabancı kelimeler de girmiştir. Yabancı kelimelerin girmesiyle yazım yanlışları da yaşanmaya başlanmıştır. Fakat kelimelerin doğru yazılışları dilimiz açısından çok önemlidir. Hata yapılan diğer bir kelime türleri ise birleşik kelimelerdir. Bazı kelimelerin birleşik mi ayrı mı yazılacağı en çok yapılan hatalardan birisidir. Yazım yanlışı yapılan bazı kelimelerin doğru yazılışlarını sizlere listeledik;

- Ayit kelimesinin doğru yazılışı: Ait

- Bağzen kelimesinin doğru yazılışı: Bazen

- Bir çok kelimesinin doğru yazılışı: Birçok

- Çağre kelimesinin doğru yazılışı: Çare

- Konservatuar kelimesinin doğru yazılışı: Konservatuvar

- İddaa kelimesinin doğru yazılışı: İddia

- Herkez kelimesinin doğru yazılışı: Herkes

- Laboratuar kelimesinin doğru yazılışı: Laboratuvar