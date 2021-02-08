Yds Nedir, Ne İşe Yarar? Yds Sınavına Kimler Girebilir?

ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlardan birisi de YDS sınavıdır. YDS sınavında pek çok yabancı dil bulunmaktadır. Tek oturumdan oluşan bu sınavda kişilerin yabancı dil bilgisini ölçen sorular sorulmaktadır.



YDS Nedir?



YDS sınavı ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi bir yabancı dil sınavıdır. Tek oturumdan oluşan bu sınav yıl içerisinde iki kez düzenlenmektedir. Bu sınav ilkbahar dönemi ve sonbahar dönemidir. YDS sınavı kişilerin yabancı dil bilgisini ölçmektedir.



YDS ilkbahar döneminde Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca, Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca, İngilizce, İtalyanca, İspanyolca, Japonca, Korece, Lehçe, Portekizce, Rumence, Macarca, Rusça, Sırpça, Ukraynaca ve Yunanca dillerinden yapılmaktadır. Sonbahar dönemi sınavı ise Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden yapılmaktadır.



YDS Ne İşe Yarar?



YDS sınavı ALES ile birlikte yüksek lisans ve doktora başvurularında değerlendirilmektedir. Sınava yapılan başvurular en çok yüksek lisans eğitimine giriş için yapılmaktadır. Bu nedenle ALES ve YDS sınavı genellikle birlikte anılmaktadır. Ayrıca doçent adayları ile doktora ve sanatta yeterlilik çalışmasına başlayacak adaylarında girmesi gereken bir sınav olmaktadır.



YDS Sınavına Kimler Girebilir?



YDS sınavından alınan puanlar pek çok başvuruda geçerli olmaktadır. Fakat genellikle araştırma görevlisi seçme ve atama işlemleri için YDS sınavına başvurular yapılmaktadır. YDS sınavına girebilecek kişiler şunlardır:



- Doktora, doçent ve sanatta yeterlilik adayları

- Yüksek lisans programına girecek olan lisans mezunları

- Bir kurumda çalışan ve dil tazminatı veya yurt dışında görev sebebiyle yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyen kişiler.

- Yabancı Dil Bilgisini test etmek isteyen lisans mezunları