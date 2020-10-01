01.10.2020 - 15:42 |
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sonuçları kaç yıl geçerli? (2020)
19-26 Şubat 2020 Tarihleri arasında alınan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) başvuruları alındı. Ardından 27 Eylül 2020 tarihinde YDS uygulandı. Sınava katılan adaylar, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak arayışına geçti. İşte ÖSYM'nin 2020 sınav takviminde yer alan o gün...
Her yıl düzenli olarak uygulanan YDS'nin ilki geçtiğimiz hafta tamamlandı. YDS'ye katılan adaylar, sınav başarı puanlarının ne zaman açıklanacağı öğrenmek için arayışa koyuldu. ÖSYM'nin 2020 sınav takviminde merak edilen o gün yer aldı. Peki YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte o tarih...
YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YDS sonuçları 23 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.
YDS SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?
ÖSYM, kılavuzda sınav sonuçlarının kaç yıl geçerli olduğu hakkında bilgi yayımladı. Buna göre;
"Sınavın geçerlilik süresi, kurumların kendi mevzuatındaki geçerlilik süresi olacaktır. Ayrıca kurumlar kendilerine uygun geçerlilik süresi belirleyebileceklerdir." şeklinde ifade edildi.