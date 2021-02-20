Yeda İsminin Anlamı Nedir? Yeda Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Yeda ismi Arapça da geçen bir isimdir. Kelime anlamı vücut organlarımızdan birisi olana el manasına gelmektedir. Kuran da, Tebbet suresin de geçmektedir. Ayrıca bu isimin İbranice kaynaklarında da bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu isim kız çocuklarına verilen bir addır.



Yeda İsmi Ne Demek?



Yeda ismi Arapça da el olarak geçmektedir. Bu el ifadesi vücutta ki el anlamına gelmektedir. Ayrıca, İbranice dilinde de geçtiği bilinen Yeda isminin İbranice anlamı tanınmış, ünlü, popüler demektir. Buradan kabul eden, onaylayan ve bilgi veren anlamlarına da ulaşılmaktadır.



Yeda İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Bu isim, Kuran-ı Kerim de Tebbet suresinde geçmektedir. Kökeninin Arapça olduğu ve vücutta ki el manasına gelen Yeda isminin Arapçada da kullanıldığı bilinmektedir. Kız bebeklere verilen bu isim, özgürlüklerine düşkün, cesareti seven kişilerin kullandığı bilinmektedir. Bu kapsam da anlamı beğenilen ve son günlerde daha fazla tercih edilen isimlerdendir.



Ülkemizde bu isime sahip fazla kimse bulunmamaktadır. Ancak bebeklerine değişik isim arayışında olan anne ve babalar bu ismi çokça araştırmaktadır. Yeda isim sözlüklerin de araması gitgide artan bir kız ismidir.