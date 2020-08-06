Yeditepe’den ABD ve Kanada’da çift diploma

Yeditepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nün Coe College ile yaptığı anlaşmaya göre öğrenciler ilk iki yıl Yeditepe’de, sonraki iki yıl ise Coe College’da eğitim alarak Fizik alanında iki üniversitenin diplomasını almaya hak kazanacak. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü’nün Huron Üniversitesi ile yaptığı çift diploma programına göre de bu bölümü tercih edenler, iki yıl Yeditepe’de, sonraki iki yıl da Huron’nda eğitim alarak ekonomi alanında iki diploma sahibi olma fırsatı yakalayacaklar.

70 ülkede, 700’den fazla Erasmus ve değişim anlaşmasıyla vakıf üniversiteleri içinde en fazla yabancı öğrenci değişimi yapan üniversitelerden olan Yeditepe’nin ayrıca İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünün ABD’deki University of North Carolina Wilmington’la; Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca) bölümünün Almanya Fachhochschule Kiel Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile çift diploma ve Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik bölümünün Kanada Ontario Üniversitesi ile değişim anlaşması var.