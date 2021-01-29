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    HaberlerEğitim Haberleri Yeditepe’ye finansta önemli akreditasyon
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    29.01.2021 - 07:00 |

    Yeditepe’ye finansta önemli akreditasyon

    Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Uluslararası Finans Bölümü, Chartered Financial Analyst (CFA) Institute’ün, University Affiliation Programı’na kabul edildi.

    Yeditepe’ye finansta önemli akreditasyon

    Bu kapsamda Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü öğrencileri, her yıl belirlenen sayıda öğrenci için ayrılan CFA Programı bursunu almaya hak kazanacak. Küresel finans dünyasında saygın bir bilgi kaynağı olarak bilinen CFA Institute’ün, 166 ülke ve bölgede, 176 binden fazla üyesi bulunuyor. Yatırım mesleğinin en titiz akreditasyon programı olarak kabul edilen CFA, İngilizce yönetiliyor ve dünyada üyelerine aynı sınavı uyguluyor. Programı başarıyla tamamlayanlar “altın standart” olan CFA unvanını alıyor.

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