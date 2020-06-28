Yeni Zelanda Nerede? Yeni Zelanda Hangi Kıtada, Dünyanın Hangi Bölgesinde Bulunuyor?

Yeni Zelanda aynı zamanda turistik açıdan önemli ülkelerden biridir. Güney Yarım Küre'de bulunması ile beraber sıcak iklime sahip olan ülke, tarihi ve kültürel yapısı ile yaz turizmi konusunda da önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Bütün bir yıl boyunca rahatlıkla ziyaret edilecek bir iklim koşuluna sahip olduğunu söylemek mümkün.



Yeni Zelanda Hangi Kıtada Bulunuyor?



Yeni Zelanda bir ada ülkesidir. Pasifik Okyanusu'nun güneybatısında yer alır. Yani diğer bir deyişle Okyanusya Kıtasında bulunan bir ülkedir. Güney Yarım Küre'de yer alan Yeni Zelanda ile Avusturya arasında 1500 kilometrelik bir mesafe bulunmaktadır. Kuzey ve Güney Adaları başta olmak üzere aynı zamanda birçok farklı adaya sahip olduğunu söylemek mümkün.



Yeni Zelanda'ya Türkiye üzerinden gidebilmek için Hava Yollarını kullanmak gerekir. Bu doğrultuda yaklaşık olarak 10 saatlik bir uçuş neticesinde ulaşım sağlanabilmektedir. Yeni Zelanda Milletler topluluğu olarak da bilinen ülke, Güney büyük Okyanus'ta bulunan bir ada olarak geçer. Okyanusya’daki Güney Pasifik adalarında, birçok değişik Adası ile beraber konumlanmıştır.



Ağırlıklı olarak Hristiyan halk yer alırken aynı zamanda Budizm, İslam ve Hinduizm dinlerine sahip insanlar bulunmaktadır. Okyanusya Kıtasında yer alan ülke özellikle kültürel açıdan önemli bir Turizm yeri olarak öne çıkmaktadır. Her sene dünyanın pek çok farklı yerinden hava yolları aracılığı ile ülkeye gelen insanlar bulunuyor. Her ne kadar Türkiye'den çok uzak bir mesafede olsa dahi, Türkiye'de en önemli oranda turistin gittiğini söylemek mümkün.