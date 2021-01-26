Yeraltı Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Yer Altı Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

TDK'nin resmi sitesinde de düzenli olarak araştırılan yer altı sözcüğü, günümüzde birçok insan tarafından cümle içerisinde yanlış kullanılmaktadır.



Yer Altı Nasıl Yazılır?



Yer altı kelimesi, sanıldığı üzere birleşik olarak değil ayrı olarak yazılmaktadır. Yazımı sürekli olarak karıştırılan ve kafa karışıklığına yer açan yer altı sözcüğü, günümüzde de birçok resmi site tarafından yanlış olarak lanse edilmektedir.



TDK'ye Göre Yer Altı Kelimesinin Doğru Yazılışı Nasıldır?



Yer altı kelimesi, TDK'ye göre ayrı yazılan cümleler arasındadır. Yazımı karıştırılan ayrı sözcüklerin başında gelen yer altı kelimesi, doğru olarak ''yer altı'' biçiminde yazılmalıdır.



''Yer altı tünelleri konusunda ülkemiz bir numaradır ve dünyaya göre oldukça gelişmiş bir yer altı sektörümüz vardır.'' Cümlesindeki yer altı kelimelerin yazımı doğru, yeraltının en nezih adamları burada buluştu.'' Kelimesindeki yazımı ise yanlıştır.

