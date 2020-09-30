Yetişkin eğitimi durma noktasına geldi

Yasaya göre yaygın eğitimin okuma - yazmayı öğretmek, eksik eğitimlerin tamamlanması için sürekli eğitim imkânlarını hazırlamak, çağın bilimsel, teknolojik, iktisadi, sosyal ve kültürel gelişmelerine uyum sağlayıcı olması gibi birçok kapsamı ve amacı bulunuyor.

Altyapı yetersiz

Alaaddin Dinçer, resmi yaygın eğitim kurumlarındaki yetişkin eğitimi programlarına salgın öncesinde devam eden kursiyer sayısının 2019-2020 yılı MEB İstatistikleri’nde 8 milyon 285 bin olduğunu kaydederek, “Yerel yönetimler bünyesindeki yaygın eğitim müdürlüklerine bağlı yetişkin eğitimi merkezlerindeki programlara devam eden kursiyer sayısının yüzbinlerce olduğu ifade edilmekte. Ancak salgının başladığı tarihten bu yana gerek altyapı yetersizlikleri gerekse teknolojik donanım eksikliği nedeniyle hem MEB’e hem de yerel yönetimlere bağlı merkezlerde yüz yüze eğitim yapılamadığı gibi uzaktan öğretim de sağlıklı biçimde gerçekleştirilmemekte” diyor.

MEB ve yerel yönetimlerin, yetişkin eğitimlerinin çevrimiçi yollardan yapılabilmesi için gerekli teknolojik donanımla kurumların altyapılarını güçlendirecek yatırımları gerçekleştirmeleri gerektiğini belirten Dinçer, bu yapılmadığı takdirde miyonlarca kişinin yetişkin eğitiminin, bireyi çok yönlü olarak geliştirip güçlendiren etkisinden yoksun kalacağının da altını çiziyor.