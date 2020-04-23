Yıl Dönümü Nasıl Yazılır? Yıldönümü Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Yıl Dönüm Doğru Yazılışı



Yıl dönümü, Türkçe 'de sıkça rastladığımız sözcüklerden biri olmakla beraber, 'bir durumun üzerinden bir sene geçtikten sonra, diğer bir senenin başladığı ilk güne verilen isimdir.'



Yıl Dönümü Nedir?



Miladi takvime göre, Ocak ayı başında başlayarak, Aralık ayı sonunda biten, toplamda 365 gün ve 6 saatlik bir zaman dilimini kapsayan 12 aylık döneme 'yıl' denir. Kişiler, bir olay veya duyguyu tanımlarken, 'yıl dönümü' kelimesini kullanırlar. Bu, olayın gerçekleştiği tarih itibariyle üzerinden tam 1 sene geçtiğini gösterir.



Yıl Dönümü TDK'ya Göre Doğru Yazılışı



'Yıl dönümü TDK'ya göre yazımı ayrı mı, bitişik mi olmalı' en sık sorulan sorulardandır. Kaynaklara göre 'Yıl Dönümü' kelimesi ayrı yazılır.



Yıl Dönümü Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri



'Bu sene evlilik yıl dönümümüzde yurt dışında olacağız.' ' Sevgili hocamızın vefat yıl dönümü sebebiyle, üzgünüz.'