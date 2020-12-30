Yıldız’dan 4 isim TÜBA’dan ödül aldı

Bor içerikli hidrojen depolama ortamlarının üretilmesi, hidrojen salınımı, katalizör sentezlenmesi ile sürdürülebilir enerji sistemleri üzerine çalışmalar yürüten Doç. Dr. Aysel Kantürk Figen “Hidrojen Enerjisi” alanında, son yıllarda ağırlıklı olarak çalışmalarına Antarktika mikroalgleri ile devam eden Prof. Dr. Didem Özçimen “Kutup Çalışmaları-Biyomühendislik” alanında, Doç. Dr. Ozan Erdinç ise “Elektrik Mühendisliği” alanında ödül aldı. Üniversitelere yönelik nitelikli Türkçe telif eser üretimi teşvikini amaçlayan Bilimsel Telif Eser Programı kapsamında Doç. Dr. Mehmet Beşikçi’nin “Cihan Harbini Yaşamak ve Hatırlamak” isimli kitabı da Mansiyon ile ödüllendirildi.



Ödül alan öğretim üyelerini tebrik eden YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, “Önümüzdeki günlerde Yıldız Teknik Üniversitesi adını sıkça duyacağımızı belirtmek isterim” diye konuştu.