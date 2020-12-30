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    HaberlerEğitim Haberleri Yıldız’dan 4 isim TÜBA’dan ödül aldı
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    30.12.2020 - 07:00 |

    Yıldız’dan 4 isim TÜBA’dan ödül aldı

    Türkiye’de çalışan genç bilim insanlarını teşvik ve takdir etmek için verilen TÜBA- GEBİP Ödülleri’nin 2020 yılı kazananları açıklandı. Bu yıl beş farklı alanda 31 genç ve üstün başarılı bilim insanı ödüle layık görüldü. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ödül alan dört öğretim üyesiyle en fazla ödül alan devlet üniversitesi oldu.

    Yıldız’dan 4 isim TÜBA’dan ödül aldı

    Bor içerikli hidrojen depolama ortamlarının üretilmesi, hidrojen salınımı, katalizör sentezlenmesi ile sürdürülebilir enerji sistemleri üzerine çalışmalar yürüten Doç. Dr. Aysel Kantürk Figen “Hidrojen Enerjisi” alanında, son yıllarda ağırlıklı olarak çalışmalarına Antarktika mikroalgleri ile devam eden Prof. Dr. Didem Özçimen “Kutup Çalışmaları-Biyomühendislik” alanında, Doç. Dr. Ozan Erdinç ise “Elektrik Mühendisliği” alanında ödül aldı. Üniversitelere yönelik nitelikli Türkçe telif eser üretimi teşvikini amaçlayan Bilimsel Telif Eser Programı kapsamında Doç. Dr. Mehmet Beşikçi’nin “Cihan Harbini Yaşamak ve Hatırlamak” isimli kitabı da Mansiyon ile ödüllendirildi.

    Ödül alan öğretim üyelerini tebrik eden YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, “Önümüzdeki günlerde Yıldız Teknik Üniversitesi adını sıkça duyacağımızı belirtmek isterim” diye konuştu.

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