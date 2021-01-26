Yinede Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Yine De Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Yine de kelimesi sık sık iki cümleyi birbirine bağlamak için de kullanılır. Örneğin: Siyah elbise sana çok yakıştı (1. cümle) yine de sen bilirsin. (2. cümle)



TDK'ya Göre Yine De Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



Yinede - Kelimenin bu şekilde yazılması yanlıştır. Türkçede tüm bağlaçlar ayrı yazılır.



TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Yine de



Yine De İle İlgili Örnek Cümleler



1- Çok kötü şeyler yaşadı yine de hayata gülerek bakıyor. (Doğru)

2- Yine de insan bu tür durumlara kayıtsız kalamıyor. (Doğru)

3- Bence kafana çok takıyorsun yinede senin bileceğin iş. (Yanlış)