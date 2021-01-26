26.01.2021 - 03:03 |
Yinede Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Yine De Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
Açıklama gerektiren cümlelerde bağlaç olarak kullanılan yine de, yazımı sıklıkla karıştırılan cümlelerin başında geliyor. Eski Türkçede ''yene'' ve ''gene'' şeklinde yazılan ''yine'', tekrar, bir defa, bir daha anlamına gelir. De bağlacı ile birlikte kullanıldığında ise bununla birlikte, bunun yanı sıra ve rağmen demektir. TDK'ya göre yinede nasıl yazılır ve cümle içerisinde nasıl kullanılır? Merak eden okurlar için örnek cümleler ile birlikte derledik.
Yine de kelimesi sık sık iki cümleyi birbirine bağlamak için de kullanılır. Örneğin: Siyah elbise sana çok yakıştı (1. cümle) yine de sen bilirsin. (2. cümle)
TDK'ya Göre Yine De Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
Yinede - Kelimenin bu şekilde yazılması yanlıştır. Türkçede tüm bağlaçlar ayrı yazılır.
TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Yine de
Yine De İle İlgili Örnek Cümleler
1- Çok kötü şeyler yaşadı yine de hayata gülerek bakıyor. (Doğru)
2- Yine de insan bu tür durumlara kayıtsız kalamıyor. (Doğru)
3- Bence kafana çok takıyorsun yinede senin bileceğin iş. (Yanlış)