YKS için online deneme

İlki 30 Mayıs’ta gerçekleştirilecek sınavlar, 2 oturum halinde yapılacak. İlk oturumu YKS kapsamındaki tüm dersleri kapsayacak, saat 19.00’da başlayacak ve 70 dakika sürecek.

Birinci oturumda öğrencilere matematik ile Türk dili ve edebiyatından 15’er, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya ve felsefeden 5’er olmak üzere toplam 60 soru yöneltilecek. İkinci oturum İngilizce’den olacak, saat 21.00’de başlayacak, 30 dakika sürecek ve 20 soru yer alacak. Sınavların 2’ncisi 6 Haziran’da, 3’üncüsü 13 Haziran’da, 4’üncüsü ise 20 Haziran’da yapılacak. Sınava katılmak isteyen öğrenciler ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/sinavlar.aspx adresinden kayıt olabilecek.