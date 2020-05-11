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    HaberlerEğitim Haberleri YÖK Başkanı Saraç'tan üniversitelerdeki sınavlara ilişkin paylaşımda
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    11.05.2020 - 23:22 | | AA

    YÖK Başkanı Saraç'tan üniversitelerdeki sınavlara ilişkin paylaşımda

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversitelerdeki sınavların, şeffaf ve denetlenebilir olma şartıyla dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemler uygulanarak yapılacağını, buna ilişkin ek duyuruların üniversitelerden takip edilebileceğini belirtti.

    YÖK Başkanı Saraç'tan üniversitelerdeki sınavlara ilişkin paylaşımda

    Saraç, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında üniversitelerde okuyan öğrencilere yönelik "sınavlar" konusunda önemli bir karar aldıklarını vurguladı.

    Salgın süreci ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine ilişkin değerlendirmeler neticesinde üniversitelerde dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer bütün sınavların yüz yüze gerçekleştirilmemesine karar verdiklerini aktaran Saraç, şunları kaydetti:

    "Üniversitelerimizdeki sınavlar, şeffaf ve denetlenebilir olma şartıyla dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemler uygulanarak yapılacak. Buna ilişkin ek duyuruları üniversitelerinizden takip edebilirsiniz. Bu süreci rektörlerimizle birlikte öğrenci merkezli götürmeye ve değerli öğrencilerimizin salgından en az şekilde etkilenmesine çalışıyoruz."

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